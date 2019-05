Mujica sobre venezolanos atropellados: "No hay que pararse delante de una tanqueta"

El expresidente José Mujica, presente en el acto del PIT-CNT este miércoles en la Plaza Primero de Mayo, se refirió a los civiles venezolanos del bloque opositor que este martes fueron atropellados por una tanqueta del gobierno de Nicolás Maduro mientras se manifestaban en apoyo al levantamiento de un grupo de militares que cruzaron de bando y pasaron a respaldar Juan Guaidó, presidente encargado, designado por la Asamblea Nacional.

"No hay que ponerse delante de las tanquetas", contestó Mujica ante la pregunta de un periodista sobre el tema.

Mujica sobre disturbios en Venezuela: “no hay que ponerse delante de las tanquetas” pic.twitter.com/dtVlW5iOXo — Leo Sarro Press (@leosarro) May 1, 2019

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo además que la situación por la que atraviesa el país caribeño por estas horas era "compleja, con dificultades y mucha incertidumbre" y que aspiraba a una "solución racional" del conflicto.

"A boca cerrada no entran moscas; Uruguay se está moviendo", dijo el líder del MPP, antes de referirse a los manifestantes que fueron víctimas del atropello, una situación que también calificó de "barbaridad". Y luego hilvanó frases que no llegó a completar: "Si usted sale a la calle, se expone... El que maneja la tanqueta".

En esa misma rueda de prensa, Mujica también fue consultado por las denuncias que había hecho la líder sindical de Adeom, Valeria Ripoll, sobre supuestas presiones que había recibido dentro dentro del PIT-CNT para que la dirigente sindical no hablara durante el acto. "Es una piba que tiene una pinta bárbara", dijo el expresidente antes de expresar que entendía que no le correspondía opinar sobre el tema.

Aunque finalmente participará del acto de este miércoles, Ripoll había dicho el 18 de abril que no lo haría en protesta por el intento de censura y en su cuenta de Facebook se había despachado contra la central obrera, a la que acusó de tener "cero independencia de clase" y de hacer campaña por el Frente Amplio.

"Si no hacés campaña para el gobierno tenés prohibida la palabra", escribió ese miércoles la integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en un post en el que también decía lo siguiente: "Compañeros y compañeras, quiero que sepan que fui propuesta como oradora en el acto del 1°de mayo por los compañeros de nuestra corriente en lucha y fui vetada por la corriente mayoritaria del PIT-CNT. Intentaron cambiar viajecitos a Cuba y otros destinos para que se desestimara la propuesta que realizamos, pero no tuvieron suerte porque los compañeros no se venden por un viaje y mantuvieron la propuesta.

Sobre el final, el expresidente opinó sobre la presencia de Carolina Cosse, la precandidata por el Frente Amplio que tiene el apoyo de su sector y que estaba parada a su lado esta mañana. "Trato de ayudar para que en Uruguay alguna vez tengamos el coraje de tener una mujer al frente", opinó.