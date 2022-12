Mundial Qatar 2022: Deschamps habló del virus del camello y no sabe si podrá contar con tres futbolistas en la final

Didier Deschamps, el técnico de Francia que jugará la final del Mundial Qatar 2022 este domingo desde la hora 12 uruguaya en el Estadio Lusail ante Argentina, habló este sábado en conferencia de prensa.

Además de contestarle secamente a Karim Benzema por su ausencia, también habló del tema del momento: "el virus del camello".

¿Cuáles son los síntomas del virus del camello?

El contagio es causado por un tipo de coronavirus que puede provocar una enfermedad de las vías respiratorias altas entre moderada y grave, como el resfriado común. El virus es conocido como MERS-CoV, tal como informó Referí este viernes.

Los expertos creen que el MERS puede haberse desarrollado primero en animales, ya que se ha encontrado el virus en camellos y murciélagos. Algunas personas se han enfermado con MERS después de estar cerca de camellos infectados.

Los síntomas principales son fiebre, tos seca, falta de aire o dificultad para respirar. El virus también puede causar dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga y diarrea. En algunas personas, los síntomas empeoran con rapidez, por lo que podrían tener que permanecer hospitalizadas.

Deschamps se mostró preocupado

La principal preocupación del técnico es el "síndrome viral" conocido como el virus del camello que circula en su concentración.

Kingsley Coman, Ibrahima Konaté y Raphaël Varane, enfermos, no participaron en el entrenamiento colectivo del viernes, mientras que Dayot Upamecano y Adrien Rabiot no jugaron en semifinales (2-0 ante Marruecos).

"Cuando me fui estaban todos dormidos, no tengo las últimas informaciones, intentamos gestionarlo de la mejor manera posible, con tranquilidad con respecto a las diferentes informaciones. No voy a entrar en detalles, nos adaptamos e intentamos cuidarnos sin caer en los excesos en un sentido u otro", expresó el técnico, quien igualmente no ocultó su preocupación, si bien negó que hubiera "pánico".