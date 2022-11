Mundial Qatar 2022: la imagen de Pablo Aimar que se viralizó en redes y la emoción hasta las lágrimas de Scaloni

Lionel Scaloni y Pablo Aimar fueron captados por la televisación en uno de los momentos más emocionantes del partido Argentina-México: segundos más tardes del gol de Lionel Messi, el primero en este segundo partido de los albicelestes.

Captura de pantalla

Pablo Aimar fue captado por la televisación, emocionado hasta las lágrimas

Aimar, con una emoción hasta las lágrimas, se tapó la cara con ambas manos y Scaloni se acercó a hablarle.

Luego fue el turno del DT de Argentina, que tras el gol de Enzo Fernández, no pudo contener las lágrimas cuando volvió al banco.

Argentina ganó 2 a 0 con goles de Messi y Fernández. Era necesaria la victoria para avanzar en la fase de grupos; la selección de Scaloni había quedado comprometida luego de caer ante Arabia Saudita el martes pasado.

Luego, en conferencia de prensa tras el partido, el entrenador se refirió al tema: "Es más una reflexión que habría que hacer lo que se vive estar acá, habría que tener un poco más de sentido común y pensar que es solo un partido del fútbol. Mi hermano me llamó y me dijo que se fue al campo llorando, que no quería ver el partido. La sensación es que te jugás algo más que un partido de fútbol y no lo comparto. Tenemos que corregirlo y que los jugadores sientan que es un partido de fútbol, de lo contrario cada vez que juegues un partido con la selección argentina va a ser siempre así".