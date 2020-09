Nacional se floreó con Cerro: goleó 5-1 y alcanzó la cima del campeonato

Nacional vapuleó 5-1 a Cerro en el cierre de la décima fecha del Torneo Apertura y alcanzó a Wanderers y Rentistas (que tiene un pico pendiente ante River Plate) en la primera posición del certamen.

Santiago Rodríguez hizo dos goles y erró un penal. Pablo García, Thiago Vecino, de penal, y el debutante Santiago Cartagena completaron una goleada contundente en un partido que tuvo dos tiempos bien distintos.

Diego Battiste

Gustavo Munúa

Gustavo Munúa apeló a cuatro variantes para encarar el partido. Tras ganarle 2-1 a Fénix el pasado sábado, el entrenador dispuso los ingresos de Armando Méndez, Felipe Carballo, Santiago Rodríguez y Thiago Vecino saliendo del equipo Damián Suárez, Claudio Yacob, Rodrigo Amaral y Gonzalo Bergessio, este último suspendido. Entre los suplentes está Guzmán Corujo.

Diego Battiste

Cristian Cruz y Santiago Rodríguez

El partido arrancó a todo tren con Nacional generando dos chances de gol en los primeros tres minutos. En ambas respondió con solvencia Rodrigo Formento, golero de Cerro.

Diego Battiste

Rodrigo Formento bloquea a Ayrton Cougo

El villero replicó con un balón largo que Maicol Cabrera peinó dejando solo a Emiliano Villar quien definió por bajo y Sergio Rochet salvó el arco con el pie izquierdo.

Cerro sorprendió con una postura ofensiva compuesta con tres zagueros y tres delanteros. El colombiano Ignacio Yepez (ex Tercera de Peñarol y Villa Española) apareció por derecha encarando al medio con dos potentes remates de zurda que pusieron en alerta a Rochet.

Diego Battiste

El arranque fue un increíble intercambio de golpe por golpe en los primeros minutos.

A los 18' Diego Riveiro no cobró falta técnica por un pase atrás de Mario García cuando el Chory Castro se iba solo tras un error de Agustín Hernández.

Diego Battiste

Después Cristian Cruz dejó solo a José Luis Tancredi cuyo remate cruzado fue notablemente salvado por Formento. En el mismo minuto, los 20', Thiago Vecino se filtró entre líneas y solo frente a Formento lo fusiló. El balón se estrelló en el hombro izquierdo del golero.

Solo dos minutos más tarde el arquero de Cerro salvó con una doble atajada su arco. Primero ante un intento de Carballo de afuera del área y luego ante un engache y tiro cruzado de Castro que había recogido el rebote.

A los 23' se fue solo por izquierda Santi Rodríguez, pero en el último enganche Mario García le obstaculizó la definición. A los 25' Formento salvó con los pies un tiro de Castro y el reloj no había llegado a los 26' cuando Rodríguez abrió la cuenta.

Diego Battiste

Rodríguez el gol, Cougo la asistencia

Ayrton Cougo subió, pasó a Gabriel Neves quien puso a correr al lateral quien pasó cortó a Rodríguez que la puso de zurda en el ángulo.

Diego Battiste

Calladitos, el gesto de Rodriguez en el gol

El gol le dio calma a Nacional para manejar la pelota y pinchó a Cerro que sin embargo logró llegar al empate a los 36' tras un penal cometido por Vinicius. Lo cambió por gol Maicol Cabrera tras potente ejecución.

Diego Battiste

Cerro volvió a reactivar su juego de mitad de cancha en adelante y buscó con el ingreso de Nahuel Santana por Mario García, amonestado, mejorar el balance defensivo.

Diego Battiste

El primer tiempo terminó con igualdad 1-1.

Munúa movió el banco en el complemento. Sacó al amonestado Vinicius y le dio minutos a Guzmán Corujo, lesionado antes del reinicio del fútbol y que así volvió a las canchas. También salió Carballo entrando el argentino Claudio Yacob quien vio amarilla de entrada y quedó suspendido para jugar la próxima fecha contra Defensor Sporting.

Diego Battiste

Gol de Pablo García

A los 49' llegó el gol que quebró la igualdad. La acción la arrancó por izquierda Castro quien dio atrás a Neves y este le cambió el sentido a la jugada. García tiró una pared con Rodríguez quien se le devolvió limpita y el 28 la clavó potente al primer palo.

Diego Battiste

Festejo de García

Cerro, que se rearmó en el segundo tiempo en defensa con el ingreso de los laterales Rodrigo Izquierdo y Kevin Moreira, fue en busca del empate. Tancredi se lo perdió de frente al área tras pase de Cristian Cruz.

A los 65' Thiago Vecino amplió la ventaja de penal. Riveiro no dudó en sancionar la falta a la salida de un córner por una sujeción mínima de Bryan Bentaberry ante Guzmán Corujo, quien se zambulló.

Diego Battiste

Gol de Vecino, de penal

Tras mover el banco y darle minutos a Alfonso Trezza, Rodrigo Amaral y el debutante Santiago Cartagena, el tricolor entró un nuevo penal que malogró Santi Rodríguez (vertical derecho y afuera) y marcó dos goles más.

El primero llegó tras desborde de Méndez por derecha y un notable centro de Gaby Neves para el cabezazo de Rodríguez que tuvo gusto a revancha. Y hubo tiempo para un quinto gol con asistencia de Rodríguez y desdoble ofensivo de Cartagena que definió muy bien en forma cruzada.

Nacional es ahora puntero. Cerro sigue hundido y último en la tabla de descenso.

La ficha

Nacional: Sergio Rochet, Armando Méndez, Paulo Vinicius, Agustín Oliveros, Ayrton Cougo; Gabriel Neves, Felipe Carballo; Pablo García, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro; Thiago Vecino. DT: Gustavo Munúa

Cerro: Rodrigo Formento, Facundo Moreira, Mathías Silvera, Agustín Hernández; Mario García, Bryan Bentaberry, Cristian Cruz; José Luis Tancredi; Agustín Villar, Maicol Cabrera e Ignacio Yepez. DT: Nathaniel Revetria

Cambios en Nacional: 45' Guzmán Corujo x P. Vinicius y Claudio Yacob x F. Carballo, 61' Alfonso Trezza x P. García -lesionado-, 79' Rodrigo Amaral x G. Castro y Santiago Cartagena x G. Neves

Cambios en Cerro: 43' Nahuel Santana x M. García, 45' Rodrigo Izquierdo x I. Yepez, 51' Kevin Moreira x A. Hernández, 79' Franco López x J. L. Tancredi y Federico Andrade x E. Villar

Juez: Diego Riveiro

Cancha: Gran Parque Central

Goles: 25' y 76' S. Rodríguez (N) y 36' M. Cabrera (C) de penal, 49' P. García (N), 65' T. Vecino (N) de penal, 92' S. Cartagena (N)

Amarillas: 8' N. Revetria (DT de C), 16 P. Vinicius (N), 42' M. García (C), 50' A. Hernández (C), 54' C. Yacob (N), 60' C. Cruz (C), 65' B. Bentaberry (C)

Incidencia: A los 71' S. Rodríguez (N) desvió un penal