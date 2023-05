Murió a los 74 años el escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional y exmilitante tupamaro Carlos Liscano

Este jueves murió a los 74 años el escritor, exmilitante tupamaro y exdirector de la Biblioteca Nacional del Uruguay (BNU), Carlos Liscano.

Había nacido el 18 de marzo de 1949 y en su vida escribió más de cuarenta libros. En el gobierno de José Mujica (2010-2015) Liscano fue director de la Biblioteca Nacional.

Su esposa, Mónica Cardozo Díaz, confirmó la noticia a través de sus redes en la noche de este jueves.

"Esta tardecita se ha ido Carlos Liscano, mi compañero, mi esposo, mi amor. Se fue tranquilo, en casa, acompañado de su familia y amigos. Con las luces encendidas, como él pidió. Hace unos días publicó su último libro gráfico "74 Cuerpo enfermo". En su página final está escrito este poema: Que no sea el dolor terrible de semanas o meses, el lento descomponerse de los órganos. Que no descrea de lo que ni me arrepienta de lo que ya fue. Que no haya yo olvidado nada, el amor ni el odio furibundo. Pero sobre todo, que no pida clemencia ni perdón por nada y que solo agradezca a aquellos que mi vida tocó y soportaron. Que venga a tiempo, para que yo pueda sostenerme hasta el ginal. Que sea como una mano enorme que de pronto me tomara y me alzara en el aire y me arrojara. Al aire, al vacío. O a la nada."

Liscano era dramaturgo, poeta, periodista y narrador. En su juventud, además, fue militante tupamaro, actividad que lo llevó a estar preso durante la dictadura cívico-militar. En total, estuvo 13 años recluido, entre 1972 y 1985. Luego de ser liberado se exilió en Suecia hasta 1996.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Liscano. Generoso y siempre abierto al intercambio y al debate, Carlos fue un hombre y un escritor excepcional. Creía en la justicia y en la honestidad. También creía en el poder las palabras, y hubo pocas tan poderosas como las suyas. Vaya un abrazo a su familia, especialmente a Mónica Cardoso, su esposa, con quien Carlos fue tan feliz", lo despidió Fin de Siglo, la editorial que se encargó de la publicación de buena parte de su obra.

Entre otros títulos de su autoría se destacan La mansión del tirano (1992), El camino a Ítaca (1994), El furgón de los locos (2001), El escritor y lo otro (2007), Oficio de ventriloquia. Relatos 1981-2011, Escritor indolente (2014), Vida del cuervo blanco (2015) y Los orígenes (2019).

Como escritor fue galardonado con varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura en las categorías teatro, narrativa y poesía, así como también el Bartolomé Hidalgo en dos ocasiones, la última a la trayectoria en 2022. En ese momento, en comunicación desde el exterior con la ceremonia de premiación, había anunciado que estaba muy enfermo.

También recibió la orden de Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia. Su último libro se titula Esperando a los tártaros: utilidad de las Fuerzas Armadas y fue publicado en las últimas semanas.