Murió el diseñador de modas Paco Rabanne a los 88 años

El diseñador de modas español Paco Rabanne murió este viernes a los 88 años. Conocido por ser fundador de su propia grifa así como por su carácter y sus declaraciones excéntricas al aparecer ante los medios, el modisto falleció en su casa en Francia, país donde estaba instalado desde hace décadas.

Célebre por su línea de perfumes y por introducir el uso de metales en la moda, el anuncio fue confirmado por Puig, la casa matriz de su firma. "Paco Rabanne hizo de la transgresión algo magnético. ¿Quién sino él podía convencer a la mujer parisina para que exigiera vestidos hechos de plástico y metal?", explicó Puig en su comunicado.

Nacido como Francisco Rabaneda Cuervo en Guipúzcoa en 1934, y exiliado junto a su familia en 1939 a causa de la Guerra Civil Española, por la que se trasladaron a Francia, fue considerado como uno de los diseñadores más influyentes y pioneros de su rubro. Su madre estaba involucrada también en el mundo del diseño de modas, ya que fue costurera jefa de Balenciaga. Su padre, el general Rabaneda-Postigo, estaba a cargo del cuartel militar de Guernica durante la guerra civil española. Fue fusilado por las tropas franquistas en 1936.

Rabanne en su juventud

Rabanne comenzó su camino como fabricante artesanal de accesorios, botones y y bordados que eran aplicados por firmas como Balenciaga, Pierre Cardin y Givenchy. A partir de la década de 1960 comenzó su carrera como diseñador de sus propias colecciones, que lo llevó a recibir diversos premios.

En un desfile que causa sensación en 1966 presenta 12 vestidos hechos "con materiales contemporáneos". El show, provocador, presenta por primera vez en la pasarela modelos negras, que bailan con los pies desnudos. El éxito es fulminante. Pero sus primeros vestidos metálicos pesan más de 30 kg.

La modelo y cantante Françoise Hardy posa ese mismo año para la revista "Elle" con un traje de baño rectangular, de plástico blanco.

Rabanne dejó varias frases memorables a lo largo de su vida. Dijo que en sus vidas pasadas conoció a Jesús, que asesinó al faraón egipcio Tutankamón y que conoció tanto a Dios como a extraterrestres. También realizó falsos anuncios proféticos y otras expresiones polémicas.

"Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés", explicaba en una entrevista en 2005.

Poco a poco Paco Rabanne se alejó del diseño, pero siguió apegado al mundo de la moda al firma parte de jurados de festivales, donde le gustaba dirigirse a las generaciones más jóvenes.

"¡Sean audaces como lo fuimos en nuestra época con Pierre Cardin, Saint Laurent o Courrèges! ¡Sean osados! ¡Busquen sin cesar! Para hacerse un nombre e imponerse no puedes copiar", explicaba.

Con base en AFP