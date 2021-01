Murió por covid el músico uruguayo y ganador del Grammy Latino Raúl Jaurena

El bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena murió este martes a los 79 años en Estados Unidos víctima del coronavirus, según informó Ignacio Suárez, amigo del músico, a radio Montecarlo.

Jaurena era uno de los más destacados artistas uruguayos dedicados al tango y había ganado un premio Grammy Latino en 2007 a Mejor Álbum de Tango por su disco Te amo tango. A su vez, había sido nominado a ese premio de la Academia Latina de la Grabación en la misma categoría en 2002 por la obra Tango bar.

El músico estaba internado en CTI por covid-19 en la ciudad de Elizabeth del estado de Nueva Jersey, vecina a Nueva York, donde vivía, informó La República.

"Todos los días descubro sonidos y efectos nuevos del bandoneón. Me salgo absolutamente de todo, tengo una comunicación con él. Entre su sonido y la presión mayor o menor que yo le pueda hacer, pasamos a ser uno solo", había dicho Jaurena a El Observador en julio de 2017.

Además, tenía una visión negativa sobre el valor que le dan los uruguayos al tango. "El tango abre puertas y acá en el Río de la Plata, especialmente en Uruguay, no es nada popular. El uruguayo ha bajado los brazos y le ha dado el patrimonio del tango a la Argentina", dijo entonces.

Había nacido en Montevideo el 26 de agosto de 1941 y de niño comenzó sus estudios de bandoneón. Estudió armonía y composición con Jaurés Lamarque Pons y Guido Santórsola, de acuerdo al sitio web del Auditorio Nacional del Sodre.

"Su participación en la noche montevideana fue muy temprana, integrando el grupo del maestro (César) Zagnoli", narró Suárez.

En la década de 1980 se radicó en Nueva York, donde formó el grupo New York Buenos Aires Connection junto al bajista argentino Pablo Aslan. Poco después, pasó a formar parte del grupo New York Tango Trio. Años más tarde creó el Raúl Jaurena Trío y el Tango Five, junto con Marga Mitchell.

Actuó en una treintena de países con diferentes orquestas y era considerado un embajador itinerante del tango y de Uruguay.

Entre sus proyectos estaba ser director artístico y docente del proyecto "Bandoneón: el sonido del tango", según informó en Twitter el Ministerio de Educación y Cultura, que lamentó su muerte.

Escuchá el disco Te amo tango de Raúl Jaurena en la siguiente playlist: