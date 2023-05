Murió Rita Lee, ícono de la música brasileña

La cantante brasileña Rita Lee, uno de los íconos del rock de su país, responsable de fusiones entre la bossa nova y el rock, e integrante de una banda fundamental de la música brasileña, Os Mutantes, murió a los 75 años.

El fallecimiento de Lee fue confirmado este martes por su familia a través de las redes sociales.

La artista, que fue diagnosticada con un cáncer de pulmón en 2021, falleció el lunes "en su residencia en Sao Paulo, en la noche de ayer, rodeada por todo el amor de su familia, como siempre quiso", indicó un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

"En este momento de profunda tristeza, la familia agradece el cariño y el amor de todos", agrega el comunicado, que especifica que la cantante será velada este jueves en el Planetario del parque Ibirapuera de la ciudad de Sao Paulo, y posteriormente será cremada.

Este martes, su hijo, Joao Lee, publicó un video con una grabación casera de su infancia, y un extenso mensaje de despedida. "Qué vida intensa y espectacular tuviste. Admirada y amada por tanta gente. Tan adelantada a tu tiempo", escribió.

Nacida en Sao Paulo el 31 de diciembre de 1947, en el seno de una familia de clase media, Rita Lee Jones debutó como cantante en la banda femenina Teenage Singers, cantando versiones de The Beatles y otros grupos extranjeros.

En 1966 formó el trío de rock psicodélico Os Mutantes, con el que alcanzaría fama nacional en pleno auge del "tropicalismo", movimiento libertario que revolucionó la música brasileña en plena dictadura militar (1964-1985).

Fue con Caetano Veloso y Gilberto Gil, líderes del movimiento, que Rita Lee descubrió su "lado brasileño".

"Me aconsejaron sobre cómo hacer música brasileña, porque hasta entonces yo solo tocaba música 'gringa'", dijo Rita Lee en el documental biográfico Ovelha Negra (2007), dirigido por el músico Roberto de Carvalho, su esposo y socio musical durante cuatro décadas.

Separada de Os Mutantes en 1972, continuó su carrera con la banda Tutti Frutti y luego como solista.

"Única chica en el rock"

AFP

Rita Lee

Rita Lee fue una mujer pionera en la escena musical. Sus atuendos extravagantes y sus canciones irreverentes, que hablaban de sexo, amor y libertad, se convirtieron en símbolos feministas.

"Yo era la única chica roquera en medio de un club solo de hombres, cuyo mantra era: para hacer rock tienes que tener cojones. Yo fui con mi útero y mis ovarios y me sentí igual a ellos, les gustase o no", escribió en su autobiografía lanzada en 2016.

En cambio, la artista rehuyó el compromiso político preconizado por muchos de sus colegas durante la dictadura.

Entre sus numerosos éxitos figuran Ovelha Negra (1975), Mania de voçe (1979), Lança Perfume (1980), conocido en español por la versión de Rita Irasema, y Amor e sexo (2003).

De complexión delgada, con su flequillo pelirrojo y lentes de cristales coloridos como marca registrada, Rita Lee se ganó la simpatía de artistas de todos los ambientes, incluido el padre de la Bossa Nova, Joao Gilberto, con quien grabó un dueto.

"Joao Gilberto me enseñó que yo era una roquera con voz de cantante de Bossa Nova", dijo Rita Lee en 2019, tras la muerte de este.

En cincuenta años de carrera, publicó más de 30 discos, fue nominada siete veces al Grammy Latino y venció una vez en 2001, en la categoría Mejor Álbum de Rock Brasileño, por su disco 3001.

La Academia Latina de Grabación le concedió en 2022 el premio a la Excelencia Musical por el conjunto de su obra.

Fue telonera del primer show de los Rolling Stones en Brasil, en 1995, y en 2001 publicó un disco con canciones de The Beatles en versión bossa nova.

"Patrona de la libertad"

En 2012, Rita Lee anunció su retirada de los escenarios a los 64 años, alegando "fragilidad física".

Desde entonces, vivió recogida en su casa de campo en el interior del estado de Sao Paulo, con su marido, la visita frecuente de sus tres hijos varones, y sus animales, otra de sus grandes pasiones.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales en los últimos tiempos apareció de cabello corto, vistiendo pulóveres coloridos.

Fiel a su estilo rebelde, en 2022 reveló a la revista Rolling Stone Brasil que el papel de "reina del rock" nacional que le atribuyen brasileños de todas las edades no le convencía del todo.

"Me gusta más que me llamen 'patrona de la libertad' en vez de 'reina del rock', que me parece un poco cursi...".

Con base en AFP