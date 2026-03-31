Un hombre se llevó un zapallo gigante de una vivienda de San Carlos y el insólito robo quedó filmado

En las últimas horas se registró un curioso incidente en el departamento de Maldonado, donde un hombre robó en su moto un zapallo de gran tamaño de una vivienda de San Carlos .

En el video divulgado por el consignado medio se ve al hombre con un casco intentando cargar sin éxito la enorme verdura.

Tras notar que le sería imposible, este empezó a arrastrarla por la calle mientras además tiraba de su moto. Finalmente, el robo fue completado.