Un hombre se llevó un zapallo gigante de una vivienda de San Carlos y el insólito robo quedó filmado

En las últimas horas se registró un curioso incidente en el departamento de Maldonado, donde un hombre robó en su moto un zapallo de gran tamaño de una vivienda de San Carlos.
De acuerdo a lo informado por el medio local Cadena del Mar, el incidente tuvo lugar en la madrugada del lunes y el hecho quedó registrado en video.
El vegetal hurtado había sido noticia días atrás en la localidad luego de que su propietario lo exhibiera en los medios locales.
El zapallo contaba con un peso aproximado de unos 30 kilos y creció dentro del jardín de una vivienda de la localidad.
En el video divulgado por el consignado medio se ve al hombre con un casco intentando cargar sin éxito la enorme verdura.
Tras notar que le sería imposible, este empezó a arrastrarla por la calle mientras además tiraba de su moto. Finalmente, el robo fue completado.
Embed - on Instagram: "Un hecho tan llamativo como indignante quedó registrado en San Carlos, donde un individuo a bordo de una moto robó un zapallo de gran tamaño que se encontraba en el frente de una vivienda. El episodio ocurrió en horas de la madrugada del lunes 30 de marzo y fue captado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran al sujeto detener la marcha, descender del birrodado y, tras algunos intentos, cargar el pesado vegetal —estimado en unos 30 kilos— para luego retirarse rápidamente del lugar. El accionar evidencia planificación y conocimiento previo sobre la existencia del zapallo. El fruto había cobrado notoriedad días antes luego de que sus propietarios lo exhibieran a través de Cadena del Mar, debido a su tamaño fuera de lo común. La pieza había sido cultivada en el jardín de la vivienda y generó repercusión en la comunidad. El caso se suma a una serie de hurtos registrados en San Carlos, algunos de ellos vinculados a productos o elementos de bajo valor económico pero alta visibilidad, lo que ha generado preocupación entre vecinos. De hecho, en los últimos meses se han reportado robos en plantaciones y espacios abiertos, incluso protagonizados por personas que se desplazan en moto. Las autoridades trabajan en el análisis de las imágenes para intentar identificar al autor del hurto. No se descarta que pueda tratarse de una persona conocida en la zona o vinculada a episodios similares. Más allá de lo anecdótico, vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de objetos expuestos en espacios abiertos y la importancia del registro fílmico como herramienta clave para la investigación."
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