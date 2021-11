MÜTÜÖ, para un mundo de ida y vuelta

Un nuevo canal de intercambio de conocimiento. Un canal abierto y colaborativo. Un canal mutuo. De esta forma se define en su web Mütüö (así, con una triple diéresis), una plataforma que transmite a través de YouTube, en la que se difunden conocimientos sobre tecnología, innovación, educación, trabajo, sustentabilidad y bienestar.

“Se trata de un experimento de canal colaborativo que estamos haciendo por medio de redes sociales y YouTube”, dice Guido Iafigliola, cofundador y director de contenidos de Mütüö.

Todo en Marzo. Iafigliola dice que durante la pandemia consumió muchos contenidos en YouTube, y se dio cuenta que no existían muchas producciones de “gente de Uruguay” con “contenidos” de nuestro país. “Me quedé con esa idea en la cabeza. Y este año bajando la idea a tierra, hablé con unos colegas de Sinergia y vimos que incluso se podía armar un canal que expandiera la comunidad y vaya más allá del ecosistema”.

“Durante unos meses el proyecto, impulsado por Grupo Sinergia, se fue gestionando hasta que en octubre lo lanzamos. Al principio era un poco difícil explicar lo que era. Ahora, si uno entra a YouTube o a nuestra web, puede ver los contenidos y hacerse una idea”, continúa Iafigliola. El núcleo central de Mütüö lo gestionan dos personas, más todos los que participan creando los videos. “Lo que empezó como una idea, hoy ya es un proyecto con un montón de gente involucrada, eso está bueno, y era también nuestro objetivo”, afirma el director de contenidos.

Lo que todos tienen en común es que tienen la inquietud de transmitir algún conocimiento, de compartir información que mantenga aprendiendo y debatiendo a las personas.

“Somos conscientes que la tecnología está explotando y nos parece que está bueno que exista un espacio para discutirla, e invitar a la gente a hablar o poner una opinión. Son temas que muchas veces están alejados del discurso de izquierda o derecha, se puede debatir de otra manera. Es algo que está buenísimo lo que está pasando porque nos hace pensar a todos de manera más racional; el pensamiento binario de izquierda o derecha muchas veces no suelen encajar en la conversación, no hay viejas ideologías políticas de donde aferrarse ante algunas disrupciones. La tecnología de este siglo plantea un espectro de posibilidades de pensamientos mucho más complejos, y esto nos hace tener que pensar a todos de una nueva forma. Por eso la revolución tecnológica también nos está obligando en cierta forma a hacer nuevas búsquedas filosóficas y espirituales. No lo elegimos, y quizás nos incomoda, pero resulta que estamos en un punto donde todos nos vemos obligados a prestarle atención y pensar en todo este cambio de Era que estamos viviendo, un momento bisagra, algo así como una Ventana de Overton, un concepto que explica Analía Giménez -Master en Educación y Licenciada en Filosofía-, en uno de nuestros videos ”.

Para Mütüö resulta importante generar estos espacios de diálogo para “conversar sobre el mundo que le dejaremos a las próximas generaciones”. Según Iafigliola hay muchas cosas que están en juego en este momento que determinarán cómo opere la sociedad en las próximas décadas. El inicio de Internet 3.0 y sus nuevas formas de cooperación locales y globales incluidas las redes sociales, los nuevos paradigmas en educación, trabajo y la salud mental, el cambio en la matriz energética, los automóviles eléctricos, la inteligencia artificial, y más. Y, para ello, la clave es encontrarse informado y anticiparse un poco al cambio, ya que son cosas que parecen lejanas pero muchas llegarán antes de lo que imaginamos. “De eso se trata este canal de YouTube. De que por lo menos la gente sepa qué está pasando y forme su opinión ”.

Colaborativo

Iafigliola subraya más de una vez que el fin es generar un canal “abierto y colaborativo”, en el que las propuestas y la transmisión de conocimiento son bienvenidos. “Cualquiera puede postular una idea o un contenido en nuestra web. Comunicadores, docentes, empresas, escuelas, organizaciones, o simples aficionados que quieran compartir contenido educativo. Aunque hay que aclarar que curamos y estudiamos el contenido que publicamos, así que eso no significa que vayamos a subir cualquier cosa”.

Una de las secciones de Mütüö está enfocada a las entrevistas, que están a cargo de la periodista y comunicadora Cecilia Bonino. “Es una parte fuerte del canal, para esas entrevistas buscamos referentes que nos bajen algunos temas a tierra y nos hablen desde su experiencia”, explica Iafigliola.

También les pareció interesante incluir una sección cultural, donde invitan a músicos a grabar algunos temas en los diferentes espacios de Sinergia. “Queríamos aprovechar la arquitectura increíble que tienen estos lugares y fue ahí donde se nos ocurrió crear este ciclo musical. Ya grabamos a Roque Bellini, Kira1312, El Cuarteto del Amor y Tatita Márquez. Y la idea es seguir grabando. Así que si entran al canal también van a poder escuchar y conocer algo de música nacional”.

“Hace un mes que empezamos a publicar contenidos. En una primera instancia, contactamos con personas, que muchas de ellas ya hacían este tipo de videos. El proyecto era nuevo, una idea que había que explicar. Ahora que ya tiene una forma y un lenguaje empieza a suceder que algunas personas se acercan. Esa es un poco la idea, que pasen las dos cosas.”, prosigue.

“Es verdad que decidimos comenzar con bastante foco en tecnología, pero los próximos contenidos, que vendrán en diciembre, tienen que ver más con la alimentación saludable y los alimentos. Y también está por salir un podcast, que se va a llamar Cadena de Bloques, y que se hablará de blockchain y temas relacionados”, concluye Iafigliola con la cabeza puesta en el presente, y en el futuro.