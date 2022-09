Nacional autorizó ingresó de hinchas a la Scarone previo al clásico, pero no los registró

El Club Nacional de Football reconoció que hubo hinchas tricolores en la Tribuna Héctor Scarone antes del clásico del pasado 4 de setiembre en el Gran Parque Central, en el que los parciales aurinegros ocuparon ese sector y denunciaron que había grasa en los paravalanchas y tejidos.

Mediante una nota firmada por el presidente de la institución, José Fuentes, y enviada a la jefa de Estado Mayor, Lourdes González, los tricolores responden al pedido del fiscal Romano, quien solicitó registros fílmicos de las cámaras de seguridad y la lista de hinchas albos que entraron a la Scarone desde el 2 al 4 de setiembre.

D. Battiste

Hinchas de Peñarol en la Scarone

En la nota que dio a conocer MVD Noticias, Nacional indicó que ya hizo entrega de los registros fílmicos de cámaras de seguridad el pasado viernes a un funcionario de Violencia en el Deporte.

Con respecto a la lista de personas “a las que se le permitió el ingreso a la Tribuna Scarone el viernes 2 del presente entre las 22:30 y las 23:30”, Nacional dice no tener sus registros.

“Lamentablemente no estamos en condiciones de proceder de acuerdo a su solicitud, debido a que Nacional, tratándose de personas que se movilizan invocando su condición de hinchas y se ofrecen a realizar tareas determinadas, no las registra debido a que pertenecen a una masa de gente que invoca actuar como “voluntarios” y no son funcionarios del club por lo que institucionalmente no los registra”, dice el comunicado de los tricolores.

Nacional fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol debido a que consideraron que haber engrasado instalaciones de la tribuna fue una infracción.

Desde los albos, el presidente Fuentes manifestó que no se podía culpar a Nacional por eso al no haber pruebas que así lo confirmen.