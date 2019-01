Nacional cerró la primera semana de Domínguez sin refuerzos y US$ 120.000 para invertir

La primera semana del entrenador argentino Eduardo Domínguez se cerró con los silencios propios de los entrenamientos a puertas cerradas, cada vez más comunes en el fútbol actual, y sin caras nuevas en Los Céspedes, debido a que Nacional continúa sin firmar refuerzos para la temporada 2019.

Domínguez se estrenó el miércoles 2 de enero de tarde. Un numeroso grupo de dirigentes, presididos por José Decurnex, le dieron la bienvenida al argentino a la hora 17 y le presentaron al plantel en el complejo deportivo de los tricolores. Ese día completó un entrenamiento de dos horas, entre el gimnasio y trabajos en cancha, y el técnico atendió a los medios. Luego, se cerraron las puertas en los tres doble turno de jueves a sábado.

En los siete entrenamientos, Nacional trabajó con los 34 futbolistas que tiene desde el primer día y no sumó refuerzos. Una decena de esos jugadores que integran el plantel principal actual fueron ascendidos este año de las juveniles.

Estos primeros trabajos sirvieron para que Domínguez pudiera ver en acción a los jóvenes valores que tiene para proyectar.

La primera semana se cerró sin refuerzos y con la promesa de que dos exjugadores de la casa como Rodrigo Amaral y Mathías Cardaccio están a punto de regresar. De todas formas, no se oficializó la llegada de ninguno.

El entrenador argentino anunció el martes que espera al menos dos jugadores por sector.

De acuerdo a los números que manejó el presidente Decurnex, Nacional tiene US$ 120.000 mensuales para contratar refuerzos.

Esta cifra surge del presupuesto que manejaba el club y del anuncio del presidente de reducir 30% el costo del plantel principal.

Con los 14 contratos que vencieron y que no fueron renovados para 2019 (solo procurarán mantener al delantero Gonzalo Bergessio), Nacional redujo 55% el presupuesto del plantel principal el primer día de este año. Esto trasladado a números, equivale a US$ 460.000 menos de los US$ 826.000 que costaba el primer equipo hasta diciembre.

Sin Jorge Fucile, Alfonso Espino, Rodrigo Erramuspe, Alexis Rolín, Santiago Romero, Luis Aguiar, Alvaro González, Facundo Waller, Leandro Barcia, Carlos De Pena, Pierre Webo, Tabaré Viudez, Sebastián Rodríguez y Facundo Waller, y ante la espera de la decisión de Bergessio, el nuevo entrenador tiene un margen para reforzar su equipo. Ese 15% equivale a US$ 120.000.

Concentran en Carrasco

El plantel de Nacional tendrá libre el domingo y regresará al doble horario el lunes de mañana, desde ese día en régimen de concentración en un hotel de Carrasco.

La primera semana los entrenamientos fueron en doble turno pero sin concentración.

Permanecerán de lunes a viernes en un hotel de Carrasco y luego se trasladarán a Punta del Este para completar la pretemporada. El día 15 jugarán ante River Plate en el Campus y luego retornarán a Montevideo.

El día 21 jugarán el primer clásico, en el marco de un torneo cuadrangular amistoso que se desarrollará en el Estadio Centenario.