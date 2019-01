Nacional deshoja la margarita: Bergessio si, Bergessio no...

El 22 de enero de 2018 Nacional perdió 2-0 frente a Peñarol por la Copa Antel. Fue el debut como técnico de Alexander Medina, quien había pedido un zaguero, un volante y un delantero goleador el día que asumió, pero veinte días después solo había llegado Luis Aguiar, además de los regresos de Santiago Romero y Carlos De Pena.

En aquel clásico la defensa central formó con Guzmán Corujo y Diego Polenta, pero éste estaba suspendido para las primeras tres fechas de la Copa Libertadores, por lo que urgía un refuerzo. El ataque alineó a Leandro Barcia, Sebastián Fernández y Tabaré Viudez, tres delanteros bajos de estatura. Luego entró Hugo Silveira, pero no estaba en los planes del Cacique.

Dos días después de aquella derrota que dolió en el mundo tricolor, los dirigentes se apuraron a concretar los pedidos del entrenador y así llegaron el mismo día dos jugadores argentinos: Rodrigo Erramuspe y Gonzalo Bergessio.

El delantero llegó entre signos de interrogación, ya que en los últimos seis meses solo había jugado cuatro partidos con Vélez Sarsfield. Sin embargo, luego se convirtió en la figura del equipo y en el goleador del Campeonato Uruguayo.

El 31 de diciembre pasado venció su contrato y no llegó a un acuerdo con los nuevos dirigentes de Nacional para renovarlo.

Parecía un tema cerrado. Sin embargo, la necesidad tiene cara de hereje. Nacional volvió a perder 2-0 el clásico de verano y las carencias (defensivas y ofensivas) apuraron las negociaciones. Igual que un año atrás. Esta semana un dirigente de Nacional volvió a llamar a Bergessio.

El jugador argentino declaró el miércoles 16 de enero en Sport 890 que daba por cerrado su vuelta al club: "Creo que está cerrado por las charlas que tuve con el presidente y veo que no está el interés de que yo siga. Me explicó como era la situación y la entendí. Tendré que buscar otro rumbo", señaló.

Agregó que las diferencias económicas no era un obstáculo para su renovación: "No creo que sea tan así, pasa por un tema de gusto del entrenador que prefería otras opciones y es claro. Hubiese preferido que de entrada me digan eso y era más fácil. Es como pasa en todos los clubes, los técnicos tienen sus gustos y me parece bárbaro".

De todas formas el jugador reconoció que debido al rendimiento que tuvo en 2018 merecía "una mejora" en su salario.

Asimismo, desde Argentina se informa que Belgrano de Córdoba está interesado en la contratación de Bergessio.

Después del primer clásico de este año Nacional apuró la contratación de Mathías Cardacio y adelantó la llegada de Álvaro Pereira, aunque este pase aún no se concretó.