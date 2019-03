Nacional, entre la paciencia y las oportunidades a juveniles a la desesperación por ganar

“Es un día importante para nosotros. Cumplimos el objetivo que nos habíamos trazado, trabajando con compromiso y honestidad, logramos tener el nombre del entrenador que realmente deseábamos y queríamos”, dijo el mánager de Nacional, Iván Alonso, la soleada mañana del 27 de diciembre en la que presentó a Eduardo Domínguez como nuevo técnico del club.

El argentino, medido en sus expresiones, se paró ante la prensa y no vendió ilusiones, habló de realidades. El síntoma más claro fue que no le endulzó el oído a los hinchas diciendo que el objetivo era la Copa Libertadores.

“No nos vamos a poner esa mochila. Tenemos en claro cuál es nuestro objetivo y debemos plantearlo después como equipo el objetivo que queramos cumplir”, expresó en la presentación en el Parque Central.

Y agregó: “Las expectativas son muchas y son las mejores, pero hay que ir día a día. Mirar tan lejos es abusivo. No podemos proyectar demasiado. Hoy todas las energías están en el armado del equipo”.

Apostar a juveniles

En su presentación, el mánager Alonso dejó en claro cuál sería la apuesta del club. Mencionó la idea de que había que plantear un modelo de juego y que los juveniles iban a tener oportunidades.

“Acá se plantearon tres parámetros fundamentales. Obviamente que dentro de estos parámetros hay un modo de cómo queremos jugar. No solo va a jugar el primer equipo sino que va a jugar todo lo que son las categorías formativas. Plantear un modelo de juego y aggiornarse a ese modelo, un modelo donde van a tener mucha participación nuestro principal activo, que son nuestras categorías juveniles o formativas, que tanto desean esa oportunidad y que muchas veces el talento se muere por falta de oportunidades y otras veces el talento se desperdicia porque no aprovechan esas oportunidades. Hoy los jóvenes van a tener las oportunidades que tanto desean”, expresó Iván Alonso.

En ese sentido, bajo la conducción de Domínguez apareció el juvenil Santiago Rodríguez. También Matías Viña comenzó a tener minutos y se asentó como titular en la defensa, y regresó Brian Ocampo.

Paciencia

El 21 de enero el conjunto tricolor perdió el primer clásico del año. Fue amistoso. Las horas previas al partido, el mismo día del encuentro, no habían sido sencillas. El cuerpo técnico se enteró que había jugadores sin ficha médica y en la mañana tuvieron que abandonar la concentración en procura de la habilitación.

En la cancha se notaron las diferencias entre un equipo armado y otro en construcción, más allá de la distracción de la concentración por las fichas médicas. Tras la victoria aurinegra por 2 a 0, el técnico Domínguez pidió paciencia.

“Amarga porque no se ha ganado pero sabiendo que es normal en este camino de reconstrucción. Queríamos ganar pero sabíamos a quién nos enfrentábamos. El objetivo no era hoy sino a largo plazo. Esto nos sirve para prepararnos para ese partido. Sabemos lo que debemos mejorar y cómo hacerlo. Hay que tener paciencia y si no la tenemos nosotros es difícil trasmitirla”.

El DT agregó: “Nos queda claro el camino que estamos eligiendo y sabemos las piedras que hay por delante, dependerá de nosotros enfocarnos para salir adelante, tener paciencia y reconstruir la institución”.

El hecho es que Nacional no conoce la victoria por el Uruguayo. El doloroso estreno en el Parque, perdiendo 1-4 ante Wanderers, generó desconfianza en los hinchas. El empate posterior con Racing aumentó la disconformidad.

Domínguez volvió a pedir calma: “Tenemos que tener calma, los procesos van a depender de los resultados pero buscamos los funcionamientos. El torneo es largo, nos vamos a ocupar de lo nuestro, no miramos a los demás y en el Apertura vamos a tener dificultades pero hay tres torneos en el año; vamos a buscar que el equipo crezca, las dificultades las entendemos, pero nuestro trabajo es creer en un camino”.

El presidente Decurnex dijo no perder la calma y previo a la partida de la delegación a Venezuela, donde esta semana debuta en la Libertadores, habló de rebeldía: “Nunca es lo mejor arrancar de esta forma, lo que tiene que generar es rebeldía de parte del grupo y cambiar esta pisada, empezar a ganar porque nuestro objetivo de ganar el Uruguayo lo mantenemos y las posibilidades están intactas”.

En tanto, los hinchas empezaron a entrar en zona de desesperación. Para ellos, el único proyecto imaginable es ganar.