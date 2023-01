Nacional: la preocupación de Zielinski por buscar el sustituto de Carballo y el puesto de Pereiro

El entrenador de Nacional, el argentino Ricardo Zielinski, habló tras la derrota por penales contra Belgrano en su tercer amistoso de pretemporada tras un partido que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario.

"Venimos trabajando, la parte más importante de la evualción es que el calendario nos genera jugar con mucho cansancio, pero creo que vamos a llegar bien al partido con Peñarol. Para mí los clásicos, en cualquier lugar, son importantes jugarlos, tenemos una semana larga y el objetivo básico es llegar bien al primer partido del campeonato pero particularmente no voy a desconocer la importancia de un clásico", dijo en conferencia de prensa.

"Son partidos para ir viendo jugadores, tenemos conocimiento del plantel pero es diferente del día a día. Montiel no es central, es 5, pero se nos han lesionado jugadores, hay otros con molestias y no queremos que se rompan. Así lo vamos armando el equipo, en la medida que pueden desde lo físico, algunos están al límite por lo físico y queremos ver a todo el mundo porque son partidos para evaluar", manifestó el entrenador.

"Excusas nunca pongo. Estamos en plena pretemporada, con un mes y medio de parate de los jugadores y jugamos con equipo que vienen un mes y medio entrenando y nosotros estando al límite porque no bajamos las cargas. No se puede evaluar a un equpo que viene hace un mes y medio con otro que está en incio de pretemporada. Igualmente es lo que es, lo asumimos con mucha responsabilidad. Hoy, por momentos, cuando estuvimos medianamente bien en el segundo tiempo, donde tuvimos la del Colo que era para definir, pero en una jugada aislada donde evidentemente hubo un error nos empataron. Después los penales se dan así, seguramente más adelante ganaremos algunos partidos por penales", expresó.

Nacional empató con Vélez Sarsfield, Colón de Santa Fe y ahora con Belgrano. Contra los tres perdió por penales.

"No estamos probando a los jugadores en otra posición, pero nos está faltando algunos por lesión, otros por cansancio y tenemos que ver cómo manejamos partido tras partido. Siempre buscamos poner las cosas en su lugar. Montiel jugó sin entrenamiento el primer partido. Tuvimos que innovar con jugadores que no han tenido entrenamiento. El plantel del medio para adelante está bien, porque es el que quedó del año pasado, pero del medio para atrás buscamos soluciones, pero con mucha carga de trabajo encima, por eso estamos innovando", manifestó el DT.

"No hemos podido trabajar mucho en lo táctico ni la pelota parada. Todos los días es hacer un acondicionamiento físico y jugar a las 48 horas. No hemos trabajado eso, eran tres partidos importantes para nosotros y ahora tenemos una semana larga de trabajo. La versión que podemos ver (ante Peñarol) será mejor porque hoy tenemos muchos jugadores averiados y tenemos cuatro o cinco futbolistas que en un contexto diferente no deberían haber jugado", agregó.

Consultado sobre en qué posición utilizará a Gastón Pereiro, si como segunda punta o doble 5 (puesto en que nunca jugó), Zieliinski afirmó: "Necesitamos suplantar al doble 5 que tenía Nacional que era muy importante, un enlace de inicio con la terminación, pero no hemos tenido una charla con el jugador. De todos modos nuestra idea es que cada uno juegue donde se siente bien porque es ahí donde puede rendir mucho más".

La salida de Felipe Carballo y la lesión de Francisco Ginella, quien se perderá el primer semeste de 2023, le puso un panorama complejo a Zielinski que ante Belgrano probó otra vez con Manuel Monzeglio de doble 5 y en el segundo tiempo apeló a Diego Zabala en la zona.