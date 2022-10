Nacional: mirá los contratos que llegan a su fin tras las finales del Uruguayo

El cierre de la temporada marca tiempos de definiciones en los planteles y en Nacional trabajan para definir las renovaciones o no renovaciones de contratos en silencio, para evitar interferir en la definición del Torneo Clausura y del Campeonato Uruguayo.

Nacional ya sabe que Luis Suárez, quien llegó para este segundo semestre, no seguirá en el club el año próximo, de hecho, está jugando sus últimos partidos antes de ir con la selección a Qatar.

En tanto, los albos ya le renovaron el contrato al argentino Emmanuel Gigliotti, quien venía siendo el principal atacante hasta que llegó Suárez y quedó relegado como suplente. Pese a eso, sus buenos rendimientos (9 goles en 29 partidos por el Uruguayo y 3 tantos por la Libertadores) más su rol de referente hicieron que ya fuera renovado.

Nacional tiene una larga lista de futbolistas en los que deberá definir si siguen o no en el club. Ellos son: Martín Rodríguez, Leo Coelho, Leandro Lozano, Mathías Laborda, Mario Risso, Juan Izquierdo, Christian Almeida, Yonatan Rodríguez, Alex Castro, Diego Zabala y Juan Ignacio “Colo” Ramírez.

El caso de Lozano

El lateral Leandro Lozano tiene varios puntos a su favor para seguir en los tricolores, quienes pueden hacer uso de una opción de compra muy accesible a Boston River, el club dueño de su ficha.

Foto: Leonardo Carreño.

Leandro Lozano y Luis Suárez

Desde los rojiverdes dijeron a Referí que creen que Nacional “seguramente” hará uso de la opción porque consideran que sería un gasto de “poca plata” por un jugador que ha rendido aceptablemente este año en su regreso al club en el que se formó.

La opción es por el 50% de la ficha y los albos tiene plazo hasta el 15 de diciembre para ejecutarla, agregaron desde “el sastre”.

¿Qué opinan en Nacional sobre contar con Lozano? En el Área Deportiva de los albos son afines a contar con él para la próxima temporada.

Por un acuerdo de confidencialidad ninguno de los consultados indicó cuánto debe abonar el tricolor por la opción, pero ha trascendido que sería una cifra superior a los US$ 100.000.

Leonardo Carreño

Leandro Lozano

Otro de los nombres que ha sonado fuerte es el del brasileño Coelho. Su contrato vence a fin de año y Nacional puede hacer uso de la opción de compra por su ficha por US$ 800.000 a San Luis de México.

El zaguero brasileño es titular indiscutido en la defensa, pero en los albos no contemplan la posibilidad de contratarlo.

“Hoy Nacional no puede comprar a Coelho”, dijo el vicepresidente Alejandro Balbi, a 100% Deporte de 890 AM. El directivo argumentó que el club no tiene recursos para ficharlo.

Camilo Dos Santos

Coelho y Laborda, dos que terminan contrato

El caso de Yonatan Rodríguez, otros de los jugadores en la lista, es particular porque el mediocampista que llegó desde Cerrito tiene una cláusula por la que renueva su préstamo hasta 2023 en caso de jugar el 60% de los partidos de la temporada, cifra que en la actualidad supera con 73.9%, con 34 presencias en 46 partidos jugados en todas las competiciones. De todas formas, hay que ver en la letra chica cómo se cuentan los partidos.

La lista tiene distintos casos a analizar, algo que harán una vez que termine el campeonato, que tendrá un cierre antes de lo habitual por el Mundial, lo que le dará más tiempo al club.

Diego Battiste

Yonatan Rodríguez

Nacional debe definir qué hace con el arquero Martín Rodríguez, suplente de Sergio Rochet.

También tiene cuatro zagueros que terminan contrato: Laborda, Risso, Almeida e Izquierdo. El primero es un jugador de la cantera y llegó a estar en la mira de River Plate argentino el año pasado.

Risso fue renovado a mitad de año hasta fines de 2022 por su ascendencia en el grupo y porque Repetto lo conoce bien. En tanto, Izquierdo tuvo una fractura y prácticamente no jugó. Y Almeida ha sido un comodín sin lograr afianzarse en el once titular.

En el medio, el colombiano Alex Castro no se ha destacado.

Y quedan dos casos a evaluar: el de Diego Zabala, con altibajos, y el del “Colo” Ramírez, que quedó relegado por la llegada de Suárez y que no pudo brillar, lo que quizás quede para el año que viene si se llega a un acuerdo de extensión.