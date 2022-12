Nacional se prepara para la partida de Felipe Carballo, su jugador modelo

La historia de Felipe Carballo y Nacional puede tener un nuevo paréntesis en los próximos días si se concreta su salida en el período de pases.

Su nombre suena en clubes de Brasil y de México, desde donde le llegaron propuestas, y su representante Pablo Boselli dijo que será muy difícil que siga en los tricolores ya que los ofrecimientos son muy buenos.

Ante esa situación, dirigentes e hinchas tricolores se preparan para la eventual salida de un jugador de la casa, referente del club, hincha, uno de los capitanes de los últimos planteles y también figura en la pasada temporada, elegido mejor jugador en la encuesta Fútbol x 100 de El Observador.

Su gran año llevó a que estuviera entre los 55 preseleccionados para el Mundial Qatar 2022, lo que pareció un premio tras su gran Campeonato Uruguayo, si bien no entró en el corte final.

Felipe Carballo fue tomado como modelo de Nacional

Carballo es considerado un jugador modelo a seguir en Nacional, por su adhesión a la camiseta y también por su profesionalismo, capaz de hacer entrenamientos extras o ir a la pista de atletismo a mejorar técnicas de carrera.

El volante, que hoy tiene 26 años, llegó a la Ciudad Deportiva Los Céspedes luego de jugar en el equipo de su colegio, Santa María, en las competencias escolares en ADIC.

A Nacional ingresó en Preséptima y desde entonces hizo toda la escalera hasta llegar a Primera.

“Qué decir de Felipe”, dijo a Referí Sebastián Taramasco, el actual gerente deportivo del club y que conoció bien al volante en sus años al frente de las formativas del club.

“No solo por estos últimos años en Primera división y todo lo que aportó, que fue clave y fundamental para obtener los títulos que se obtuvieron, sino todo su proceso”, agregó.

“Es un futbolista que nos acompaña desde Preséptima y creo que él simboliza, y esto es mi opinión, todo lo que uno pretende de un jugador formado en Nacional. Su calidad futbolística y su calidad humana. Eso lo quiero destacar como principal”, señaló.

El mediocampista debutó en la Primera de Nacional en la temporada 2015/16 y jugo dos años más.

Luego, pasó a Sevilla de España por US$ 1.500.000 por el 80% de la ficha. Pero no llegó a tener oportunidades en el primer equipo, retornando a los albos para disputar las temporadas 2019 y 2020.

Hasta que en enero de 2021, a sus 22 años, el jugador tomó una decisión poco común. Decidió romper su vínculo con Sevilla, con el que se aseguraba sueldos europeos, y llegó a Nacional.

Para eso firmó un contrato por tres años, con un salario en aumento progresivo, más premios y objetivos, con la ficha en un 50% para el club y el otro 50% para él.

El club valoró el gesto del jugador, quien volvió a su casa y pasó a ser uno de los referentes a pesar de su corta edad, pero con varios años en la institución.

Sobre la forma en que Carballo vivió ese proceso que le planteó al club, dijo a El Observador: “Me dijeron que apostaban a mi por el jugador y por la persona. Acepté esa responsabilidad. Estaba listo para quedarme 3 años, 5 años, 10 años o lo que fuera. Me gustaba ese rol importante que me daba el club. El hecho de mostrarle a un compañero nuevo lo que es Nacional, porque viví casi toda mi vida en el club. Me sentí preparado para eso. Es cierto que al principio me movió el piso y me ‘asusté’. También me cuestionaba si estaba listo para esa responsabilidad. Si estaba preparado, si me escucharían quienes llegaran al club. Con el paso del tiempo me di cuenta que podía y que uno tiene son prejuicios”.

En ese sentido, el club lo respaldó y se le dio el rol de líder del plantel para transformarse en uno de los líderes silenciosos.

El volante suma cuatro títulos uruguayos con Nacional (2016, 2019, 2020 y 2022), entre otras copas locales.

En los períodos de pases su nombre suele aparecer, pero Carballo no parece inquietarse con salir ya que está muy cómodo en Nacional, su casa. Incluso a mitad de este año tuvo opciones, pero prefirió quedarse y cumplir el sueño de jugar junto a Luis Suárez.

El gran cierre de temporada, con buenas actuaciones y el título, llevaron a que ahora sí se vea con más fuerza la oportunidad de una transferencia, a una edad ideal para dar el paso al extranjero y poder jugar.

Sobre su temporada 2022, Taramasco valoró algo que hizo el jugador y que no es muy habitual. “Por características futbolísticas logró lo que no muchos logran, que es que el equipo de Primera división haya tenido un rendimiento muy entrelazado con su propio rendimiento individual”, señaló. “Termino siendo un jugador clave, que estando bien él, el equipo jugaba bien y lograba cosas. Y eso no es para cualquiera”, destacó el gerente deportivo.