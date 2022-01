Nacional se ríe de sí mismo mientras espera su primer fichaje, y Ocampo es jugador libre

Nacional se tomó con humor y se rió de sí mismo en sus redes sociales al no haber hecho hasta el momento ningún anuncio oficial de incorporaciones en lo que va del actual período de pases, a dos días de comenzar la pretemporada el miércoles con Pablo Repetto, su nuevo DT, al frente del equipo.

En su cuenta oficial de Twitter, los albos publicaron un meme que dice “Vamos, anuncia a alguien”, señalando al community manager (CM) del club, con el mensaje “así estamos todos… (por ahora)”.

Los albos, por el momento, no tienen altas confirmadas oficialmente.

La única llegada acordada es la de Leandro Otormín, si bien aún no es oficial su contratación.

Luego, no hay novedades, mientras los hinchas están impacientes porque no aparecen los refuerzos.

Los albos ya anunciaron las salidas de jugadores de renombre como Gonzalo Bergessio, Diego Polenta, Facundo Píriz (que este lunes arregló en Deportivo Maldonado), Rafa García, Andrés D’Alessandro, Leandro Fernández y Thiago Vecino (que jugará en Liverpool).

Con esas salidas, Nacional se liberó de masa salarial importante. Por ejemplo, a Bergessio le ofreció una renovación con un salario de US$ 25.000 que no fue tenida en cuenta por el delantero. Eso significa que podría contratar a un jugador por ese sueldo que en 12 meses significaría un total de US$ 300.000.

Platense

Bergessio firmó en Platense

Lo mismo con el caso de Leandro Fernández, quien, según se informó en la campaña electoral, tenía un salario mensual de US$ 30.000. Y, si se suman los sueldos que quedaron en las otras salidas, tienen avales para abonar salarios importantes para el fútbol uruguayo, siempre dentro del tope de US$ 30.000 fijado en la anterior administración.

La búsqueda de Nacional está centrada en un zaguero, un volante, dos delanteros de área y un punta por izquierda, contando a Otormín ya como una de las altas.

Los tricolores se han tomado con cautela la definición de las altas y no proyectan hacer grandes gastos, a la espera de jugadores libres o cesiones, como podría ser el caso de Juan Ignacio “Colo” Ramírez, quien suena para los albos y que está en préstamo de Liverpool a Saint-Etienne de Francia, donde no se encuentra confirme con los minutos que tiene.

“Ahora es momento de trabajar en tranquilidad”, indicaron este lunes a Referí desde el área deportiva del club. “La ansiedad de los hinchas y sobre todo de los periodistas no nos puede confundir”, agregaron, ante los posibles nombres que se manejan.

La renovación de Ocampo

Con respecto a la situación de Brian Ocampo, quien el pasado 31 de diciembre finalizó su contrato con la institución al no llegar a un acuerdo renovación, se sigue negociando para extender el vínculo. Actualmente, el futbolista formado en el club está en condición de jugador libre.

Leonardo Carreño

Brian Ocampo

Dicho asunto lo maneja la directiva con el presidente José Fuentes a la cabeza.

Nacional negocia con Faro Sports (Grupo Casal), que es la que representa a Ocampo. Los tricolores habían hecho una propuesta de renovación a dicha empresa y quedaron a la espera de una respuesta, que no llegó.

Consultados por si cambiaba en algo la negociación al quedar libre el jugador, lo que abre la posibilidad de que un club se lo lleve sin tener que pagar transferencia, desde los albos indicaron a Referí que la tratativa que vienen realizando con el grupo empresarial seguía igual y que esa nueva condición del futbolista “no cambia nada”.

Pese a eso, los albos ahora no tienen derechos sobre el futbolista y sus representantes serán los que definan su futuro, con la posibilidad de cambiar de club en caso de que llegue una propuesta satisfactoria.

El delantero de 22 años ha sonado en América de México, que en caso de ir por él debería arreglar solo con el jugador. De todas formas, en Nacional tienen la palabra de que en caso de que su salida sea de esa forma, recibirán un monto de parte del grupo empresarial del jugador.