Nacional vive dentro de una falsa identidad que no llega a creer en su juego

Las ilusiones forman parte de la vida y son muy importantes para el ser humano. Le brindan confianza en sí mismo, le dan un panorama positivo de lo que vendrá.

Por eso es relevante poder mantenerlas y no caer en situaciones que lleven a pensar que esas mismas ilusiones, en algún punto, se transforman en falsas. Porque a partir de allí entonces, todo lo bueno se puede transformar en malo. Lo positivo en negativo. El porvenir en pesimismo.

Lo mismo sucede con las identidades. No se puede vivir dentro de una falsa identidad, porque así, no se puede creer en su propio poder. Algo de eso le sucede a este equipo.

Nacional atraviesa un momento complicado. Hace tres semanas que fue despedido el técnico argentino Ricardo Zielinski y en su lugar, llegó el bombero de los últimos años, el que siempre apaga los incendios con lo que tenga a mano. Y no solo los apaga, sino que lo hace muy bien.

Álvaro Gutiérrez es un ídolo del hincha, es muy querido en el club, y tiene los libros del técnico al día. No tiene las tácticas atrasadas.

Gastón Pereiro intentó llegar por las puntas, sin éxito

Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos partidos de su equipo, dista mucho de lo que se le conoce. Nadie más que él sabe en qué club está. Nadie más que él sabe cómo puede sacar a este plantel adelante.

Pero no apuesta, no arriesga, no presiona. En síntesis, no juega al fútbol.

Nacional se ha transformado en una ilusión falsa que se cae partido a partido. Se desmiembra. Y eso conlleva a la frustración.

Federico Martínez luchó, pero su fútbol está lejos

Antes del juego ante Danubio, estaba claro que ambos necesitaban ganar, pero el que más debía arriesgar era justamente Nacional, para no perder más pie en el tren de la punta, luego de lo que fue la derrota en el clásico por 2-0 a manos de Peñarol en la fecha pasada.

Pero eso no sucedió. Gutiérrez salió a cuidar el arco y contragolpear, algo inédito en él. Entonces, el primer tiempo se perdió. Quedó en la nebulosa, sin una llegada de peligro, lo hizo jugar muy retrasado. ¿Esperaba la equivocación del adversario?

El rival tampoco ayudó y el bostezo se hizo generalizado.

Por el sector de Lucas Morales, Nacional padeció mucho

Esta vez, a diferencia del clásico, a Nacional le llegaron por el lado derecho varias veces, el que marcó Lucas Morales, no por el lado de Camilo Cándido. No obstante, también atrás mostró a su mejor figura. Además del tradicional buen rendimiento de Sergio Rochet, esta vez el más destacado fue Marcos Montiel, quitando muchos balones, sobre todo, aéreos.

Sin claridad ofensiva, no neutralizó al rival, como dijo que aconteció en Venezuela, en donde ganó, es cierto, pero dejando una pálida imagen. Está muy lejos jugando así.

Si Nacional sigue sin mejorar esa falta de precisión en los pases, esa ausencia de identidad, Nacional está en problemas.

Franco Fagúndez sigue apareciendo muy poco

A un grande, nunca le sienta bien esta postura que ensaya Gutiérrez. Se abroquela atrás, se rinde ante el rival sin proponer. Nunca presionó. Y se reitera: Nacional necesitaba ganar

En todo 2023, no ha podido ganar dos encuentros seguidos, incluidos los amistosos, y de 15 puntos que jugó como visitante, solo ganó tres. La vara está muy baja.

Si pierde este torneo, no será culpa de Gutiérrez. Pero el técnico tampoco ha colaborado en los últimos partidos para que Nacional, al menos, tomara riesgos.

Gastón Pereiro no es ni la sombra de lo que Nacional fue a buscar

Hay futbolistas que siguen sin rendir, individualidades que no se ven. Lo de Gastón Pereiro a esta altura, ya es alarmante.

Nacional se complica solo, porque no propone, se tira atrás y contragolpea. Tiene la idea fija del equipo chico cuando enfrenta al grande, y eso sorprende en los últimos planteamientos de Gutiérrez: el clásico, el partido por la Copa en Venezuela -más allá del triunfo- y este ante Danubio.

El Cepillo Franco González de Danubio, demostró que su futuro es ahora. El botija de la selección sub 20 fue el estandarte del fútbol del rival, del escaso fútbol, pero al menos fue más que su adversario.

Las fechas pasan y Nacional sigue sin encontrarse. En una liga tan pareja -para abajo- como la uruguaya, podrá seguir prendido -o no- en la pelea por el título, pero lo que está claro es que cada encuentro que termina, deja la sensación de que juega cada vez un poquito menos.