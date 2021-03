Nahuelpán pasó de los insultos a ganarse la confianza del hincha de Peñarol

El consejo directivo de Peñarol que entonces presidía Jorge Barrera, buscaba un centrodelantero de cierto recorrido internacional. El técnico de ese momento, Mario Saralegui, no congeniaba con el fútbol que le mostraba el español Xisco Jiménez en las prácticas.

El nombre de Ariel Nahuelpán, un argentino que había jugado en Brasil, Ecuador, España y muchos años en México, en donde había sido compañero de Jonathan Urretaviscaya en Pachuca en 2015-16, era el elegido para traerlo al club.

Se puso a votación y se oyó de fondo una voz muy clara en contra. Era la de Ignacio Ruglio, quien dos meses después, sería electo como nuevo presidente de Peñarol.

“Yo no voy a votar afirmativamente un salario de US$ 40.000, una prima de US$ 100.000 y un contrato hasta diciembre de 2021, gastando US$ 1.000.000 por un jugador de sus características, cuando al plantel se le adeudan US$ 6.700.000”, dijo Ruglio en ese momento.

El festejo desenfrenado por su gol a Nacional en el Intermedio que le dio la victoria a Peñarol en la hora; lo sigue sin poder alcanzarlo, David Terans

Estas cifras tomaron estado público y la llegada de Nahuelpán se enfrió. Eso molestó a Barrera, ya que, por algunos días, el representante del futbolista no le atendía el teléfono.

Finalmente, y pese al voto contrario de Ruglio y de sus compañeros de entonces en el consejo directivo mirasol, el delantero argentino llegó el 26 de octubre -pocos días después de cumplir 33 años- y estuvo una semana en cuarentena. “Estoy feliz porque vengo al club más grande de América”, dijo.

Pero de entrada comenzaron los problemas. Saralegui no lo veía bien físicamente para hacerlo debutar y demoró 48 días para debutar.

Ese proceso intermedio encendió una alarma en algunos directivos de entonces y de muchos hinchas que se expresan en redes sociales, ya que hoy no lo pueden hacer en la cancha debido a que continúa prohibido el ingreso a los partidos por la pandemia mundial de coronavirus.

Pero llegó el tan ansiado debut. El 13 de diciembre, Saralegui lo hizo ingresar nada menos que en el clásico del Torneo Intermedio ante Nacional a los 75 minutos y casi en la hora, definió el partido luego de que Sergio Rochet diera rebote de un penal que le atajó a Agustín Álvarez Martínez.

Pasó del total anonimato a ser muy querido por la hinchada por haber convertido ese gol ante el eterno rival.

“Creo es el mejor debut de mi historia desde que empecé a jugar. Obviamente que hice goles importantes en mi carrera, pero este tiene un sabor muy dulce”, dijo el delantero tras el encuentro en el canal de YouTube de Peñarol.

Y añadió: “Ganar un clásico es un campeonato aparte (…) Le dimos una alegría a la gente, a cada uno de los hinchas. El país se viste de amarillo y negro”.

La llegada de un nuevo año trajo a un flamante técnico: Mauricio Larriera. El floridense apostó por Nahuelpán como titular en el debut de este Clausura ante Cerro en el Tróccoli. Fue su único encuentro de entrada y no anduvo nada, más allá de que el equipo jugó muy mal en el empate 1-1 y que no le hicieron el juego que más le puede convenir.

Nueve días después, comenzaron otra serie de problemas que alejaron nuevamente de las canchas al argentino.

Se lesionó el sóleo el 25 de enero en una práctica y el 9 de febrero se resintió de la lesión cuando estaba a punto de volver.

En el clásico ante Nacional por el Intermedio, fue su debut; la primera pelota que tocó fue esta, un cabezazo que salió muy débil a las manos de Sergio Rochet

Así se perdió los partidos ante Defensor Sporting, Danubio, Nacional, Boston River, Deportivo Maldonado y Rentistas. Volvió al banco ante Cerro Largo, sin jugar, y recién ingresó el 21 de febrero en la visita a Wanderers, a los 72 minutos, por Agustín Álvarez Martínez.

Hubo un rumor que surgió entonces del club, de que Peñarol quería rescindirle el contrato.

Referí dialogó entonces con el presidente Ruglio al respecto, quien dijo que no estaba en su cabeza esa idea.

“No pensamos en rescindirle el contrato. Para nada. Hablé con él y no tuve que aclararle que no le vamos a rescindir. Lo veo de que llegue su oportunidad”, explicó el titular carbonero.

En la fecha siguiente ante el líder del Torneo Clausura, Liverpool, en Belvedere, entró a los 62’ por Matías Britos y Christian Almeida le cometió un penal que el árbitro Andrés Matonte no vio, lo que llevó a una gran molestia de Peñarol.

Luego ante River Plate, ingresó para jugar el último minuto y no pudo mostrar nada en ese lapso.

Más allá de la victoria que lo mantenía con chances en el campeonato y para clasificar a la Copa Libertadores de América, la molestia del hincha seguía teniendo como común denominador su nombre.

El único partido en que Nahuelpán fue titular: en enero, por la primera fecha del Clausura, ante Cerro en el Tróccoli

Es que Nahuelpán había jugado muy poco en los casi cinco meses que llevaba en Montevideo, y cuando le había tocado entrar, sacando aquel debut soñado con gol clásico incluido, lo cierto es que no había mostrado casi nada.

Pero el domingo ante Montevideo City Torque, su entrada a los 55 minutos por Britos, cambió el partido.

Llenó a Peñarol de actitud, algo que el equipo estaba buscando desde hacía mucho tiempo y luego de una primera parte pobrísima -otra vez-, y ayudó a que el técnico Larriera, por primera vez desde que asumió, pudiera festejar dos triunfos seguidos.

Entró y en la primera jugada, distrajo marcas para el empate de David Terans, quien dicho sea de paso, marcó su primer gol oficial de cabeza en toda su carrera.

Luego, el argentino dio la asistencia para el segundo gol que fue el del triunfo.

Cuando se terminaba el partido, ayudó en el último intento rival que llegó con todo al área.

Fue su sexto partido y suma solo 165 minutos jugados, lo que quiere decir que todavía no llegó a jugar dos encuentros completos en cuanto a minutos refiere.

Sin embargo, la percepción del hincha cambió. Pudo ver por primera vez su potencia y algo de su técnica. Además, el triunfo tapó el mal rendimiento del primer tiempo. Así fue que Nahuelpán tuvo su reconciliación con los seguidores manyas. Y él apuesta a seguir mejorando.

SUS NÚMEROS

Partidos jugados: 6

Minutos jugados: 165

Goles: 1

Asistencias: 1