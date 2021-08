Fútbol > PEÑAROL

Nahuelpán pidió disculpas y Larriera, quien no iba a tenerlo en cuenta ante River, lo citó al plantel

Ariel Nahuelpán pidió disculpas al técnico y al plantel de Peñarol luego de su actitud del fin de semana pasado cuando no quiso jugar si no era titular; Larriera no lo iba a tener en cuenta ante River, pero ante este pedido, lo citó