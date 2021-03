Natalia Oreiro rechazó filmar una serie en Estados Unidos: estas fueron sus razones

Natalia Oreiro reveló que le llegó una propuesta para protagonizar una serie durante tres temporadas, que involucraba establecerse en Estados Unidos, pero que rechazó la oferta. Así lo contó en una entrevista radial en Argentina, donde además anticipó detalles de uno de sus próximos papeles, que la tendrá como una de las figuras clave de las historia de ese país.

En el programa Mientras Tanto, Oreiro dio más detalles de su trabajo como Eva Perón para la serie Santa Evita, basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, que se había anunciado hace ya más de un año y que está siendo adaptada como serie por Netflix con la actriz mexicana Salma Hayek como productora. La uruguaya dijo que será "el desafío más grande" de su carrera.

La actriz, cantante y conductora explicó su negativa al proyecto estadounidense, que tiene que ver con la duración del proyecto y una negativa a mudarse por un tiempo largo junto a su familia.

“Sacar a mi hijo de su grupo de pertenencia me pesa mucho. Tengo proyectos acá, puedo seguir creciendo acá, y en la búsqueda de la mejor casa y el mejor trabajo nos mudamos treinta veces cuando yo era chica. Eso me dio gran capacidad de adaptación pero no es el arraigo que quiero que tenga él”, contó en referencia a su hijo de 9 años, Merlín Atahualpa.

A eso se sumó la pandemia, que generó que a Oreiro y a su esposo, el músico Ricardo Mollo, no les pareciera una buena idea emprender la mudanza y alejar a su hijo de su círculo social, incluyendo el de su escuela, a la que volvió en el correr del año.

“Él no ha tenido las necesidades de la mayoría de los niños en este horroroso momento de la humanidad; nosotros como familia tenemos un lugar de privilegio absoluto en la sociedad, por tener a nuestro hijo bien, sano, alimentado; poder elegir dónde pueda estudiar y poder acompañarnos en nuestros proyectos personales”, concluyó Oreiro, que hace algunos días lanzó junto a Bajofondo una canción en la que canta en español y en ruso.