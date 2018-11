Naufragó investigadora por Placeres pero presentan nueva moción para suspenderlo

Con los votos del Frente Amplio y del diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, la Cámara de Representantes rechazó este jueves la creación de una comisión investigadora para analizar la conducta del diputado del MPP Daniel Placeres y su vinculación con la empresa Envidrio.

Sin embargo, luego de que naufragara la investigadora, el diputado colorado Ope Pasquet presentó una moción para suspender seis meses a Placeres, entendiendo que violó el reglamento de la cámara al no explicitar su relación con la cooperativa. De esta forma, la discusión seguirá su curso ahora en la comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes.

La iniciativa de crear una investigadora había surgido del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, luego de que el programa Santo y Seña emitiera un informe en el que se denunciaba que Placeres había presionado a extrabajadores de Envidrio para que realizaran trabajos en negro cuando cobraban seguro de paro. Mientras que el Banco de Previsión Social abrió una investigación y el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió una copia del programa de televisión a un fiscal penal, Goñi entendió que las denuncias ameritaban la constitución de una comisión investigadora en el Parlamento.

Goñi argumentó en su denuncia que existió una presunta violación del artículo 124 de la Constitución, que prohíbe a los legisladores “intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros del Estado”.

Sin embargo, tanto el Frente Amplio como Unidad Popular rechazaron la moción advirtiendo "falta de mérito". El diputado del MPP Alejandro Sánchez dijo que Envidrio "no le vende nada al Estado, no licita nada, y no le proporciona ningún suministro", por lo que "incluso si se acepta la hipótesis de que Placeres tenía una vinculación con la empresa, eso no está prohibido". "Quieren investigar si es directivo de Envidrio, porque en ese caso, dicen, hubiera violentado la Constitución. No tiene un solo fundamento para decir que, en caso que efectivamente sea directivo, jefe absoluto, o hasta rey de Envidrio, no está prohibido", expresó.

El diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, representante de la oposición en la comisión preinvestigadora que analizó los fundamentos de la denuncia, dijo que "el intento de ocultamiento en reiteración real no hace más que alentar las sospechas", cuando "está claro que hay indicios de irregularidades". El legislador recurrió a la ironía para desmantelar el argumento del oficialismo respecto a que no hay ningún documento firmado que demuestre que Placeres seguía formando parte de la empresa. "Es como investigar una coima y pedir una boleta para confirmarlo. No tiene pies ni cabeza", aseguró.

"Tomaron la decisión política de cerrar la carpeta y salvar al compañero", reprochó Radío.

Pasquet también ironizó sobre los dotes retóricos de Sánchez antes de cuestionar la actitud del oficialismo. "El diputado Sánchez hubiera brillado en cualquier tribunal. Ha hecho una defensa realmente extraordinaria, aunque hubiera sido interesante que pusiera tanto talento al servicio de una causa mejor", señaló.

El legislador argumentó que "se está poniendo la carreta delante de los bueyes" y que "es inútil detenerse en el análisis de cuestiones jurídicas como el artículo 124 antes de conocer exactamente cuáles son los hechos".

"Acá las apariencias de ilicitud e irregularidad abundan. Causaríamos estupor en la vasta audiencia de Santa y Seña si le dijéramos a los miles que miran ese programa que ahí no hay nada irregular, nada raro, nada que llame la atención, nada para investigar. La gente pensaría que le estamos tomando el pelo y ahí viene el descreimiento. ¿Mostraron lo que mostraron y no van a hacer absolutamente nada?", agregó.

Sacando el foco del artículo 124, Pasquet hizo referencia a otro elemento "ya probado" que justifica de antemano la investigación. Según advirtió, Placeres violó el artículo 104 literal M del reglamento de la cámara, que establece que "los representantes están obligados a declarar ante la cámara o comisión que integren toda vinculación personal o intereses que los ligue a cualquier gestión o asunto o proyecto de carácter general que se considera".

"Esta participación no le fue informada a esta cámara cuando el señor diputado Placeres se refirió aquí a cuestiones relacionadas a Envidrio, como la extensión del seguro u otras iniciativas", dijo. El 17 de abril de 2018, Placeres fundamentó en sala a favor de la extensión de seguro para Envidrio, y antes había firmado la solicitud al Poder Ejecutivo.

"En algún caso le preguntamos, yo lo hice expresamente, qué vinculación tenia; él contestó en el mes de febrero de 2015 había renunciado a la participación. Esas declaraciones son falsas, son mendaces", dijo el diputado colorado. "Esto solo, sin investigar nada más, ya justifica la aplicación del artículo 115 de la Constitución porque constituye un desarreglo de conducta. Cuando surge demostrado que se ha faltado a la verdad se ha incurrido en un desarreglo de conducta que merece la sanción de la Cámara", agregó.

Con esos argumentos, y tras un cuarto intermedio, Pasquet presentó –con firmas de otros diputados de la oposición– una moción para suspender a Placeres por seis meses. Esa nueva iniciativa fue enviada a la comisión de Asuntos Internos, que lo tratará. Luego deberá ser votado por el plenario, por lo que esta historia continuará.