Netflix vs HBO: la pelea de esta noche en el ring de los Emmy

Más que una disputa por determinada estatuilla, más que una excusa para embriagarse en las fiestas posteriores, más que una noche donde la televisión estadounidense busca a sus mejores exponentes, la noche de los Emmy 2018 es un mano a mano entre dos tanques del entretenimiento para definir, de una vez por todas, quien tiene la corona televisiva. Es un enfrentamiento cara a cara entre Netflix y HBO, lo que podría ser traducido como un enfrentamiento cara a cara entre la nueva y la vieja televisión, entre el streaming y el cable.

Ambas empresas acaparan las nominaciones, pero por primera vez en la historia, la plataforma de streaming domina el panorama: tiene 112 y HBO tiene 108. Ambos, también, tienen series de peso en las dos categorías principales. En Mejor serie dramática, HBO cae con todo el peso de los dragones y los cowboys/androides/rebeldes de Game of Thrones (que regresa a la premiación tras un año de ausencia y que es el programa de ficción más galardonado en la historia de estos premios) y Westworld. Netflix, por su parte, levanta la taza de té y suelta al Demogorgon con The Crown y Stranger Things.

Sin embargo, en esta categoría ambos tienen un contrincante externo de peso: The Handmaid's Tale, de Hulu, que quiere mantener el premio logrado el año pasado. Según el sitio de predicciones Gold Derby, será la serie victoriosa y Elizabeth Moss, su protagonista, también.

En Mejor serie comedia, las dos compañías también tienen representantes más o menos potentes. HBO tiene a la novel Barry y a la ya clásica Silicon Valley; mientras, Netflix quiere dar el batacazo con GLOW o con Umbreakable Kimmy Schmidt. Pero como las otras señales también juegan, Atlanta (de FX) y The Marvelous Mrs Maisel (de Amazon Prime Video) también tienen grandes chances llevarse el premio.

Novedades y ausencias

La española Penélope Cruz llegará a la ceremonia nominada por primera vez por su primer trabajo en televisión, American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, en la que interpreta a la hermana del diseñador, Donatella. "Una siempre se pone nerviosa en esas ceremonias", dijo el domingo la ganadora del Óscar. "Pero contenta y con ganas de disfrutarlo con ellos", sus compañeros de esta producción del canal FX.

El venezolano Edgar Ramírez, que encarna a Versace; su amante interpretado por Ricky Martin; y su asesino, Darren Criss, también fueron nominados. "Expectativa ninguna, es pasarla muy bien, estoy muy contento poder compartir este momento con gente querida, ha sido una experiencia preciosa", dijo Ramírez. En tanto, Antonio Banderas fue nominado por su papel de Pablo Picasso para NatGeo en Genius.

Entre las ausencias más notorias estará House of Cards, sacudida por el escándalo de abuso sexual en Hollywood tras varias denuncias contra su estrella, el dos veces ganador del Óscar Kevin Spacey, que fue despedido del show.

Es probable que el movimiento #MeToo, que cumple casi un año, tenga nuevamente protagonismo en la gala una semana después que el poderoso presidente de CBS Les Moonves renunciara tras acusaciones de mala conducta sexual. Trump tal vez se lleve lo suyo, aunque uno de los anfitriones, Colin Jost, dijo que esperaba unos Emmy "menos político de lo normal".

Principales categorías

Mejor serie dramática:

"The Americans"

"The Crown"

"Game of Thrones"

"The Handmaid's Tale"

"Stranger Things"

"This is Us"

"Westworld"

Mejor comedia:

"Atlanta"

"Barry"

"black-ish"

"Curb Your Enthusiasm"

"GLOW"

"The Marvelous Mrs Maisel"

"Silicon Valley"

"Unbreakable Kimmy Schmidt"

Mejor actor dramático:

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This is Us"

Ed Harris, "Westworld"

Matthew Rhys, "The Americans"

Milo Ventimiglia, "This is Us"

Jeffrey Wright, "Westworld"

Mejor actriz dramática:

Claire Foy, "The Crown"

Tatiana Maslany, "Orphan Black"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Keri Russell, "The Americans"

Evan Rachel Wood, "Westworld"

Mejor actor de comedia:

Anthony Anderson, "black-ish"

Ted Danson, "The Good Place"

Larry David, "Curb Your Enthusiasm"

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

William H. Macy, "Shameless"

Mejor actriz de comedia:

Pamela Adlon, "Better Things"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs Maisel"

Allison Janney, "Mom"

Issa Rae, "Insecure"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Lily Tomlin, "Grace and Frankie"

Mejor actor dramático de reparto:

Nikolaj Coster-Waldau, "Game of Thrones"

Peter Dinklage, "Game of Thrones"

Joseph Fiennes, "The Handmaid's Tale"

David Harbour, "Stranger Things"

Mandy Patinkin, "Homeland"

Matt Smith, "The Crown"

Mejor actriz de reparto dramático:

Alexis Bledel, "The Handmaid's Tale"

Millie Bobby Brown, "Stranger Things"

Ann Dowd, "The Handmaid's Tale"

Lena Headey, "Game of Thrones"

Vanessa Kirby, "The Crown"

Thandie Newton, "Westworld"

Yvonne Strahovski, "The Handmaid's Tale"

Mejor actor de reparto en comedia:

Louie Anderson, "Baskets"

Alec Baldwin, "Saturday Night Live"

Tituss Burgess, "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Brian Tyree Henry, "Atlanta"

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs Maisel"

Kenan Thompson, "Saturday Night Live"

Henry Winkler, "Barry"

Mejor actriz de reparto en comedia:

Zazie Beetz, "Atlanta"

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs Maisel"

Aidy Bryant, "Saturday Night Live"

Betty Gilpin, "GLOW"

Leslie Jones, "Saturday Night Live"

Kate McKinnon, "Saturday Night Live"

Megan Mullally, "Will & Grace"

Laurie Metcalf, "Roseanne"

Mejor miniserie

"The Alienist"

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

"Genius: Picasso"

"Godless"

"Patrick Melrose"

Mejor película para televisión:

"Fahrenheit 451"

"Flint"

"Paterno"

"The Tale"

Ganador: "USS Callister (Black Mirror)"

Mejor actor de miniserie o película para televisión:

Antonio Banderas, "Genius: Picasso"

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Benedict Cumberbatch, "Patrick Melrose"

Jeff Daniels, "The Looming Tower"

John Legend, "Jesus Christ Superstar Live in Concert"

Jesse Plemons, "USS Callister (Black Mirror)"

Mejor actriz de miniserie o película para televisión:

Jessica Biel, "The Sinner"

Laura Dern, "The Tale"

Michelle Dockery, "Godless"

Edie Falco, "Law & Order True Crime: The Menendez Murders"

Regina King, "Seven Seconds"

Sarah Paulson, "American Horror Story: Cult"

Los cinco programas con más nominaciones:

"Game of Thrones" - 22

"Saturday Night Live" - 21

"Westworld" - 21

"The Handmaid's Tale" - 20

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" - 18

Las cinco plataformas de televisión con más nominaciones:

Netflix: 112

HBO: 108

NBC: 78

FX Networks: 50

CBS: 34

