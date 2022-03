Ni de Boca, ni de River; mirá de qué equipo uruguayo es hincha Cóccaro

El delantero uruguayo Matías Cóccaro sigue siendo noticia este lunes en Argentina luego del gol que le anotó con Huracán, su equipo, a Boca Juniors este domingo, para la victoria 1-0 en La Bombonera.

El exatacante de Montevideo City Torque volvió a aclarar por qué le pidió disculpas a los hinchas de Boca tras su gol y de pasó reveló de qué equipo uruguayo es hincha.

“No soy hincha de Boca, yo soy hincha de Nacional”, dijo en un video en sus redes que fue compartido por ESPN.

"NO SOY HINCHA DE BOCA, SOY HINCHA DE NACIONAL", el Zorro Cóccaro aclaró su situación, tras pedir perdón por su gol en La Bombonera. pic.twitter.com/4FYbgPVoGB — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2022

En el video “El Zorro” Cóccaro respondió a los mensajes que le llegaban y uno era sobre por qué había pedido disculpas.

AFP

El festejo de Cóccaro ante Boca

“Si alguno está ofendido, allá el que esté ofendido, qué queres que haga”, comentó.

¿Por qué pidió perdón el Zorro tras su gol en La Bombonera? En #SportsCenterAM, escuchamos la explicación del propio Cóccaro. ¿Por sus amigos? pic.twitter.com/Xw6rMiTQpI — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2022

“Simplemente pedí perdón porque es un club que tengo muchos amigos y mejores amigos que son hinchas de ese club, y por jugadores que me identificó con ellos que son reconocidos en ese club, el 10 jugó ahí”, agregó.

"EL MEJOR DE LA HISTORIA ES MARADONA. NO LO COMPAREN CON NADIE", el Zorro Cóccaro tiene bien clarito quien es el mejor de todos los tiempos. pic.twitter.com/zSqE6miooV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2022

El 10 fue en referencia a Diego Maradona, a quien consideró como “el mejor de la historia”. “No hay otro (…) El que no es hincha de Maradona no le gusta el fútbol. No lo comparen con nadie”, agregó el atacante.

AFP

Cóccaro y su gol en la Bombonera