Ni el fútbol paró la campaña: pañuelos confiscados y la Pantera Rosa en el Centenario

Ya el 10 de diciembre la asignación de colores a las papeletas para el referéndum generó suspicacias. "Toda la población sabe que esto no es justo", declaró entonces el dirigente frenteamplista Rafael Michelini, luego de que la Corte Electoral hubiera determinado que el celeste acompañara al No. "La Corte debería reflexionar y cambiar el color de todos los uruguayos, para que no sea de una parte de los uruguayos sino de todos".

Desde una publicación eliminada a los pocos minutos por el secretario de Deportes, Sebastián Bauzá –identificando el voto del 27 de marzo con la casaca del seleccionado uruguayo– hasta el mensaje final de dos senadores a la población, el fútbol quedó acorralado por la campaña. El partido del jueves entre Uruguay y Perú por las eliminatorias para el mundial de Qatar, a tres días de que la ciudadanía dirima en las urnas si deroga o no 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) tampoco pudo desmarcarse de la militancia y los mensajes subliminales. De un lado, el saco rosado vestido por la intendenta Carolina Cosse para asistir a la cancha, y del otro, la camioneta del Partido Colorado con la consigna "no pares el cambio" estacionada junto a la tribuna Olímpica. Pocos días antes la exvicepresidenta Lucía Topolansky había insinuado que los jugadores uruguayos también pudieran vestir el rosado, y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se lo había tomado con "humor". Leé también Uruguay-Perú: AUF prohíbe ingresar simbología política al Estadio Centenario Por razones naturales el celeste comenzó a inundar los alrededores del Estadio Centenario, y el rosado no podía quedarse atrás. Sobre el mediodía dos brigadas de militantes redondeaban la pintada que tiñó del color insignia del Sí el pasaje sobre el túnel de avenida Italia. Ya de tarde, en medio del fragor de las trompetas y los cánticos, el gran hito de los promotores del referéndum era estar presentes en los principales accesos de la zona de exclusión. "Como se ha usado el color celeste, que es de todos, para una de las posiciones de este referéndum, queremos que estén las dos posiciones reflejadas, porque somos todos uruguayos", celebró el militante frenteamplista Felipe Matonte, mientras repartía los últimos de los 3 mil globos dispuestos por el comando. La coordinadora integrada entre otros por el PIT-CNT y el Frente Amplio dispuso puestos, militantes y hasta inflables en cuatro puntos circundantes al Centenario. La Comisión por el Sí había instado a comienzos de la semana a que sus adeptos pudieran concurrir con el color rosado al estadio. El pedido a la militancia desafiaba a la directriz de la AUF respecto a no ingresar ningún tipo de simbología política al evento, una condición que ya había estipulado en el anterior encuentro contra Venezuela. Leé también Opción: 45% votaría por No o en blanco, 41% por el Sí y 14% son indecisos "duros" "No hay una gran demanda. En un día de playa la gente agarra mucho más material. Acá la gente viene al partido con un interés concreto y pasa rápido", admitió el militante Adrián Manera. "Además la prohibición de estar con símbolos vinculados a la campaña hace que directamente no tengan interés en agarrar una bandera, por ejemplo", confesó. Fue así que en casi todos los puntos de ingreso, las vallas tenían pañuelos rosados con la consigna "Votá Sí" confiscados. Un encargado de seguridad de la AUF explicó a El Observador que impedían el ingreso de aquellos materiales explícitos, como ese tipo de piezas con mensajes claros. Con las remeras y los tapabocas, en cambio, la línea era más gris. Sobre el ingreso a la Ámsterdam bailaba la Pantera Rosa, y a la altura de avenida Italia un puesto con banderas de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) reproducía a todo volumen el jingle del Sí. "La rosada va siempre arriba de la celeste", le comentó un hombre a la diputada Claudia Hugo, mientras la frenteamplista ondeaba una bandera del Sí sobre la plazoleta de Cataluña. A 72 horas para el referéndum y en las vísperas de la veda, ni el fútbol pudo desmarcarse de la política.