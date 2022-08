Nicolás Marichal pasó una exigente prueba física en Dinamo y se animó a hablar en ruso

Nicolás Marichal fue presentado como nuevo jugador del Dinamo de Moscú hasta 2027. El exzaguero de Nacional recorrió las instalaciones del club, incluido el estadio Lev Yashin, pasó por una exigente prueba física y médica, y en la primera entrevista que brindó al departamento de comunicación oficial, se animó con una frase en ruso al final.

Marichal dijo que no esperaba el pase que le dejó a Nacional US$ 4.200.000, que sucedió muy rápido y lo toma "como una oportunidad para seguir creciendo; es difícil porque dejo gente querida, mi familia y me voy lejos del país, pero es parte del trabajo".

Agregó que "la gente está contenta, el hincha de Nacional piensa que fue una buena oportunidad, y voy a dejar lo mejor de mi y demostrar que valió la pena venir acá".

Su primer objetivo es jugar y después ganar títulos: "Estoy para dar lo mejor de mi, hacer feliz a los hinchas del Dinamo y dejar todo en la cancha".