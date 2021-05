Nicolás Rossi, el golero ataja penales que se sobrepuso al asesinato de su padre

Año 2015. Era su primera pretemporada con el plantel principal de Rentistas. Nicolás Rossi y sus compañeros se habían instalado en el hotel del Lago, en Punta del Este. Un día sonó el teléfono y recibió la peor noticia: su padre había sido asesinado. En honor a él, pensando como él lo hubiera hecho en ese momento, el arquero no se fue, se quedó en la concentración, hizo el duelo y al otro día siguió entrenando en busca del sueño que tuvo desde niño.

Nicolás cumple 23 años este domingo y es el titular en el arco de los bichos colorados. El miércoles atajó un penal contra São Paulo por la Copa Libertadores y fue elegido el mejor jugador del partido. En buena medida, Rentistas está participando en la Libertadores por primera vez en su historia gracias a las manos Rossi: en la semifinal del Campeonato Uruguayo pasado que el rojo le ganó a Liverpool, atajó tres penales seguidos en la definición.

Con el premio a mejor jugador del partido contra Sao Paulo

Nació en el barrio Villa Española y jugó en el Villa durante el baby fútbol y Preséptima. En una final de la B de esa categoría frente a Rentistas, atajó un penal y salieron campeones. Entonces Rentistas se lo llevó. "Un grupo de padres tenía contactos en Rentistas y me llevó a mi y a una camada buena que había en Villa Española. Creo que de todos los que fuimos soy el único que sigue y es de las mejores cosas que hice en mi vida", contó a Referí.

Entró al arco y no salió mas

Como todo niño arrancó como jugador de campo, pero un día lo pusieron al arco y no salió más. "Ahora me ponés de jugador y no hay chance", dijo, aunque aclaró que "hoy el juego te pide que seas más completo, que ya no es atajar y listo".

Subió los escalones de formativas en Rentistas hasta que los técnicos Álvaro Denis y Valentín Villazán lo ascendieron de Quinta a Primera. "Siempre ha sido una lucha. En mi primera pretemporada en Primera estábamos en un hotel en Punta del Este y un día después de entrenar me llamaron y me dijeron que mi padre había fallecido. Me dijeron si quería irme con mi familia y dije que no, que lo que mi padre quería eso que yo estaba logrando. Pensé como mi padre. Lo que había pasado me dolía en el alma pero ya estaba, seguí por mi sueño y hoy está dando sus frutos. Seguí entrenado con el dolor, pero nunca bajé los brazos y hoy se me están dando las cosas", contó.

Leonardo Carreño

Otro de los penales que atajó frente a Liverpool

Al padre de Nicolás lo asesinaron. "Estaba en su casa con un amigo, borrachos, y terminó mal. Yo lo pude superar de buena manera y siempre pienso en él, en cada partido que me toca disfrutar lo tengo presente y él estaría contento por lo que me está pasando".

Recordó que hizo su duelo en el hotel y al otro día fue a entrenar: "Siempre luché, desde chiquito, siempre la remé y era lo que yo quería, llegar a Primera, era mi sueño y por suerte pude superarlo. Pensé como mi padre, él hubiera dicho lo mismo, 'seguí metiéndolo que yo estoy bien'".

Sus padres se habían separado hacía poco tiempo y él vivía con su madre y sus cuatro hermanas. "No era un padre ausente, yo era allegado a él, lo quería, era mi amigo. Todo lo que me pasa se lo dedico a mi padre".

Ahora vive solo y ya no es tan celoso de sus hermanas como antes. Ellas y su madre también son un sostén importante en su carrera.

Ernesto Ryan / Pool / AFP

Rossi y su compañero Martín González

Su debut en el primer equipo fue en 2016 en la B, contra Torque, con Sergio Cabrera como entrenador. Rentistas ganó 1-0. Después jugó otro partido contra Central Español que terminó 2-2. Luego volvió al banco de suplentes. “Siempre estuve de segundo arquero en Rentistas. El año pasado entré contra Boston River en el Apertura y fue mi debut en la A. Y el partido contra Liverpool fue uno de los que me marcó y de los mejores que me ha tocado jugar por lo que se logró, algo histórico para el club”.

"Si había penales entraba yo"

Debido a la lesión de Yonatan Irrazabal había jugado los últimos partidos del Clausura, pero en la semifinal del Uruguayo no era segura su participación. “Tenía la confianza del cuerpo técnico, del entrenador de arqueros, venía bien, aunque era un partido difícil contra Liverpool porque estaba entonado, con buen juego. Pero el sicólogo del club y los referentes me dieron su apoyo, confianza, tranquilidad y salió todo como lo esperábamos”.

Rossi contó un secreto. Aunque no hubiera sido titular en ese partido, si había penales iba a entrar al arco. “Yo me tenía fe y el cuerpo técnico también para los penales, porque si el Mono llegaba iba a jugar él, pero el cuerpo técnico me dijo que si había penales iba a entrar yo. Habíamos acordado eso, me sentía cómodo en los penales. Se dio como lo planteamos, hacer un partido largo, tocó definirlo y atajar penales”.

Rossi sobresale arriba de todos el día que Rentistas subió a Primera

Admitió que tiene una muy buena relación con Irrazabal y que el golero crece sabiendo que se puede pasar años sin jugar: “El arquero siempre sabe eso, no es que de grande pasa, de chico también y tenés que estar fuerte de cabeza para estar convencido y saber que, si no te toca jugar, tenés que seguir laburando y estar al 100 para dar lo mejor y mostrarte cuando te toca”.

A él le sucedió eso de esperar la oportunidad: “Te pasan mil cosas por la cabeza. Cuando llegué a Rentistas en Séptima fui suplente, no jugué ni un partido, en Sexta empecé a jugar un poco más pero tampoco y a veces te cuestionás porqué todos juegan y vos estás sentado en el banco. Es difícil, tenés que estar fuerte de cabeza porque cuando te toca tenés que estar preparado”.

Leonardo Carreño

Nicolás Rossi en la definición por penales contra Liverpool

En Rentistas pasó de todo, estuvieron a punto de bajar a la C, pero ahora está disfrutando una competencia internacional. El miércoles frente a Sao Paulo atajó un penal y fue protagonista de dos jugadas que no son habituales en un partido: le cobraron dos técnicos, uno casi adentro del área chica.

Primero el penal, atajado a Vitor Bueno: “Le pegó fortísimo y en el momento me partió las manos. Pero como siempre digo, la intuición no me viene fallando. Nacho (Bordad) también me había indicado y salió todo en orden. Me dijo que tomara la decisión que quisiera, pero me marcó adonde había pateado en un penal anterior y fue la correcta”.

Ya es un especialista en atajar penales y además de la percepción personal, “miro una gran cantidad de cosas: quién va a patear, si lo conozco, a qué lado ha pateado”, pero “como siempre digo, me la juego un poco por intuición”.

Después protagonizó dos jugadas que pudieron costar caro. Tomó con las manos dos pases hacia atrás de sus compañeros Joaquín Sosa y Andrés Rodales.

Ernesto RYAN / POOL / AFP

Todo bien, dice Rossi durante el partido contra Sao Paulo

“Cuando veo a Joaco que me la pasa atrás, no tenía tiempo para pegarle a la pelota y tenía el jugador arriba. Si le pego, capaz que rebota y es gol, entonces preferí agarrarla con la mano y tener una segunda chance. Yo sabía que iba a ser técnico pero capaz que pasaba. Me di cuenta, tonto no soy, pero para pegarle no me daba. Después me quedaba jugármela, atorarlo y en el achique controlé el remate”.

En esa jugada, casi al borde del área, Rossi no encontraba ubicación en la barrera que estaba prácticamente adentro del arco: “El juez no me dejaba ponerme delante de la barrera y teníamos que ponernos sobre la línea del arco y de ahí salir. Tenía que confiar en mi velocidad y salir al disparo”. El árbitro de ese partido fue el venezolano José Argote.

Después sucedió una jugada similar con Rodales. “Yo le grité que la deje, él pensó que yo la iba a rechazar con el pie y cuando voy ya estaba arriba y no la iba a dejar pasar. Otra vez lo mismo, que sea lo que Dios quiera, por suerte estaba bien parado Ramiro (Cristóbal) y la sacó de la línea”.

EFE/Ernesto Ryan POOL

El festejo de los jugadores de Rentistas en el gol de su equipo contra Sao Paulo

Luego recibió el premio al mejor jugador del encuentro por segundo partido consecutivo; ya lo había logrado ante Sporting Cristal: “Es algo que no imaginás, aunque yo salgo siempre a la cancha a ser el mejor jugador, pero para mí, no para ganar un premio. Contento y siempre bien recibido”, expresó.

Cosechando experiencia

El golero hace un balance positivo de la participación de Rentistas en la Libertadores: “Para nosotros es algo nuevo, todo experiencia, los rivales, salir del país. Estamos arrancando en lo internacional y ni más ni menos contra los equipos que estamos jugando, que son grandes en cada uno de sus países, y estamos dando pelea”.

Rentistas empató 1-1 con Racing de Avellaneda, perdió 2-0 de visitante frente a São Paulo, igualó 0-0 ante Sporting Cristal y 1-1 en la revancha de local contra São Paulo.

Campeón del Apertura y finalista del Uruguayo 2020, Rentistas fue protagonista de la temporada anterior: "Cambió mucho, es un club lindo, organizado, la SAD lo transformó para bien. Ya venía bien, pero cuando hay plata de por medio y una buena estructura, le da ese toque, ese pequeño salto de calidad. Han pasado mil cosas desde que llegué, viví las peores y me está tocando estar en una de las mejores, que es competir en una copa internacional y nada menos que la Libertadores".

Y Rossi está ahí, cumpliendo el sueño desde el arco con el visto bueno de su padre.