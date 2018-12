Nin Novoa al sector productivo: "Si no nos abrimos nosotros, no nos abren a nosotros"

En la tarde de este martes, con la presencia del canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, se realizó una conferencia de prensa en la sede del ministerio de Ganadería con el fin de destacar el valor de la reciente apertura del mercado japonés para la carne uruguaya y el acuerdo de un nuevo protocolo con China, el principal mercado para Uruguay en diversos rubros de la agroindustria nacional.

Nin Novoa dijo, con respecto a los acuerdos comerciales, que siente que hay una gran demanda en la sociedad, en los productores, en los industriales y en los agentes económicos del Uruguay, pero hay que tener en claro que en un acuerdo comercial “uno va a pedir, pero también le piden”.

“Es muy difícil sentir la presión de algunos sectores que dicen ‘cuidado con esto, esto es una línea roja, aquí no abran’. Bueno, si no abrimos nosotros, no nos abren a nosotros. Uno trata de buscar equilibrios satisfactorios para los intereses nacionales”, comentó el canciller, en referencia a algunos reclamos de los sectores productivos.

Agregó que el mundo está complejo, con un avance muy fuerte de teorías proteccionistas y un inicio de guerra comercial entre las dos principales economías del mundo (China – Estados Unidos) que ahora ha marcado una tregua en el marco de la reciente reunión del G20.

“Quiero destacar la unidad y el trabajo en equipo realizado en Uruguay. Nosotros en realidad somos abridores de puertas de los mercados para que atrás vengan los privados que son el motor de la economía y esto lo quiero recalcar con mucha fuerza”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, quien además resaltó que el Mercosur es el único bloque regional del mundo que está negociando cinco acuerdos comerciales con diversas partes del mundo.

Por su parte, Benech dijo que a su juicio hay dos componentes en todo esto. “El primero es de negocios. La entrada a Japón implica acceder a un mercado que paga muy bien la carne y que necesita importar para alimentarse. Paga un diferencial”, señaló. En segunda instancia, destacó el hecho de que Uruguay es el primer país del mundo que accede a ese mercado libre de aftosa pero con vacunación.

Y una vez más el jerarca resaltó la trazabilidad ganadera, “que es parte de esto, porque genera credibilidad en nuestro sistema sanitario”.

A su vez, Benech apuntó que el anterior protocolo con China era de 1996 (previo al brote de aftosa del año 2000), por lo que consideró que ahora “se quedó ordenado en ese sentido”.

El nuevo convenio habilita por 120 días la vida útil de la mercadería, lo que brinda la oportunidad de acercar productos uruguayos a los consumidores finales. La próxima semana llegará una delegación de Japón para habilitar a los frigoríficos uruguayos, en un acuerdo de prelistado. Esto implica que si las plantas de BPU, Frigorífico Copayan y Frigorífico Tacuarembó logran la habilitación, otros 12 frigoríficos uruguayos ya estarán en condiciones de exportar hacia ese destino.

En tanto, sobre los aranceles que se deben pagar principalmente a los países asiáticos a pesar de la apertura de esos mercados, hizo referencia el director de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, Rodolfo Camarosano, quien manifestó primero que nada que en China y Japón “sí claro que hay competencia y es importante”, sin embargo dijo que Uruguay es el segundo o tercer proveedor de China y este año las exportaciones hacia ese destino aumentaron 21%. Además agregó que a excepción de Australia, Uruguay tiene el mismo arancel (38,5%) que todos los demás países para el mercado cárnico nipón.

“Estamos hablando de un mercado de alta calidad, exigente y que importa más de 570.000 toneladas de carne al año, de las cuales Estados Unidos exporta 300.000 sin acuerdo con Japón. Esas 300.000 toneladas están en las mismas condiciones para competir que las uruguayas. A su vez, no hay restricciones para entrar a Japón en carne sin hueso”, explicó.

También participaron de la conferencia el presidente del Instituto Nacional de Carne (INAC), Federico Stanham, el director Ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula y el director de Servicios Ganaderos del MGAP, Eduardo Barre.