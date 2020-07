Ningún uruguayo recibió alertas de exposición en Coronavirus UY luego de 36 días de funcionamiento

En 37 días de funcionamiento del sistema de alertas de exposición de la aplicación Coronavirus UY, aún no se emitió ni una notificación a los usuarios que la tienen activada, dijeron a Cromo fuentes vinculadas a su desarrollo.

El motivo que atribuyen a ello es la falta de activación del sistema por parte de la población. Sobre todo de grupos más expuestos al virus como el personal médico. De hecho, desde la app se cree que el rebrote de la Médica Uruguaya pudo haber sido de menor magnitud si todos los médicos hubiesen tenido activada la alertas.

Debido a los últimos rebrotes, las autoridades esperan que en los próximos días algunos infectados suban al sistema su clave de notificación de contagio, y que éste empiece a emitir estas notificaciones a las personas que estuvo a menos de cinco metros y por más de cinco minutos en los últimos 14 días. Si algún usuario recibe esa alerta, podrá avisar a las autoridades y, eventualmente, ser hisopado.

Hasta el momento, la app fue descargada por 421.000 usuarios, de los cuales 139.000 tienen las alertas de exposición activas (33%). Es decir, hay 282 mil usuarios que tienen la app en sus teléfonos pero no habilitaron este sistema. ¿Motivos? No quieren hacerlo o no saben que esto existe.

Estas cifras no preocupan al gobierno, dijeron fuentes asociadas al proyecto. De todas formas, el deseo e intención de las autoridades es que la población descargue la herramienta y active las alertas.

En el Sindicato Médico del Uruguay este tema no estuvo arriba de la mesa.

Publicidad

El gobierno ha instado a la población a descargar la app y el sistema en una conferencia de prensa en la que anunciaron la herramienta, y en notas en sitios web oficiales. Las tiendas de aplicaciones de Google y Apple la han promocionado en su página principal en los primeros días de funcionamiento y hasta el célebre buscador informático estimuló su uso en su página principal.

A su vez, el Ministerio de Industria ha invertido en publicidad en redes sociales. De hecho, este martes desde esa cartera aprobaron una pauta para redes que alienta a bajar la app, Esos mensajes estarán especialmente destinados al personal de la salud, indicaron desde el gobierno.

El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo en una entrevista a Cromo el mes pasado que "no hay" posibilidades de que el sistema no funcione. "Es una herramienta más. No es la única herramienta. Hoy hay seguimiento epidemiológico manual: si te diagnosticaron positivo, te preguntan con quiénes estuviste últimamente, con quién convivís, con quiénes trabajás, y a esa gente la va a llamar (la división de) Epidemiología y le va a sugerir un protocolo. Esto es lo mismo, pero mucho más automático (...) Es una herramienta que automatiza y simplifica el seguimiento epidemiológico. Eso lo hace a nuestro criterio una herramienta valiosa per se".

Uruguay fue el tercer país del mundo y el primero de Latinoamérica en implementar la herramienta de Apple y Google. Fue lanzado en la noche del 14 de junio en días en que el país contaba de a uno los casos nuevos de coronavirus.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, divulgó en su cuenta de Twitter dos cartas en las que los directores de Apple, Tim Cook, y Google, Sundai Pichai, felicitan al gobierno por el desarrollo hecho hasta el momento de la app y por la incorporación de la tecnología de ambas compañías.

Google y la ubicación del usuario

En los últimos días, muchos usuarios aseguraron que tras habilitar las alertas de exposición les salta una notificación que les indica que la tecnología de advertencia está desactivada y, para que funcionen, deben activar la ubicación.

Desde los desarrolladores de la aplicación Coronavirus UY, y también desde los propios Apple y Google, han asegurado que esta herramienta no utiliza el GPS. Es un sistema que se basa en el intercambio de códigos (aleatorios y encriptados) a través de Bluetooth. Es decir, ni el gobierno ni las empresas pueden saber el lugar donde alguien contagió a otra persona ni llevan adelante un rastreo.

Según explicaron fuentes allegadas a la app, esta advertencia es una confusión de Google a la hora de llamar al conjunto de tecnologías (Bluetooth, wifi y ubicación) y que no hay "ningún uso del GPS".

Pete Voss, un portavoz de Google, dijo que las aplicaciones de alerta de virus que usan el software de la compañía no usan la ubicación del dispositivo, según dijo a The New York Times esta semana.

Además de esta notificación que han reportado algunos usuarios en redes sociales, en las últimas horas trascendió que a través de esta herramienta en algunos países Google accede a datos como el número de teléfono, datos detallados de las apps que tiene en el teléfono, el mail, entre otros. El escrito fue hecho por la Escuela de Informática y Estadística de la Universidad de Dublín. La investigación asegura que es "extremadamente preocupante desde el punto de vista de la privacidad" el uso que le da Google a esta herramienta.

Los creadores de la app uruguaya creen que este paper no tiene suficiente rigor científico. Gastón Milano, uno de los ingenieros de la app, contestó en Twitter a esa publicación.

"Google ha trabajado en particular con la Unión Europea en GRPD (Reglamento general de protección de datos) para certificar los datos y formas de apagar vía settings algunas características. La afirmación de que no se cumple con GDPR lamentablemente dada por papers que no tiene un peer review confunden y no construyen", señaló.

Google ha trabajado en particular con la Unión Europea en GRPD para certificar los datos y formas de apagar vía settings algunas características. La afirmación de que no se cumple con GDPR lamentablemente dada por papers que no tiene un peer review confunden y no construyen. — Gaston Milano Millan (@GMilano) July 21, 2020

El problema de los papers que no fueron revisados por pares...

Hay algunas cosas que grandes verdades, otras son directamente afirmaciones erróneas sin pruebas y omitiendo elementos importantes.

Esto es más bien un paper de Google Play Services. — Gaston Milano Millan (@GMilano) July 21, 2020

¿Hay contrato con las empresas?

El gobierno y los gigantes tecnológicos no firmaron un contrato que vincule a ambas partes para el desarrollo de este sistema, informó el programa Así Nos Va de Radio Carve y confirmó Cromo.

Según informaron las autoridades, el gobierno firmó un contrato de confidencialidad con las dos empresas cuando el sistema aún estaba en fase de pruebas.

El contrato no se firmó porque las empresas explicaron las condiciones para utilizar el sistema y Uruguay las aceptó, aseguraron. Esas condiciones no implican un gasto económico para el Estado y tampoco representa el envío de información del sistema de salud uruguayo, ni de los pacientes, agregaron las fuentes.

Hoy, Agesic y los creadores de la app trabajan junto a la Facultad de Ingeniería para encontrar agujeros de seguridad informática con el objetivo de perfeccionar el sistema.