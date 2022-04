“No esperaba otra cosa del PIT-CNT", dijo Lacalle sobre críticas a los aumentos anunciados

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que "no esperaba otra cosa del PIT-CNT", respecto a las críticas por los anuncios de este lunes, donde el mandatario informó de un aumento de 3% a jubilados y 2% a los funcionarios públicos desde julio próximo. “Que el PIT-CNT haya dicho que (el anuncio de medidas) es insuficiente, no me llama la atención” porque la central sindical "ha tenido una oposición sistemática al gobierno", apuntó Lacalle Pou al ser consultado por la prensa, en Salto este miércoles.

El presidente confirmó la reunión que el PIT-CNT tendrá este jueves con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y dijo: “Reunión han tenido todas las que han querido, y van a seguir teniendo, no hay problema”. Sin embargo, expresó: “Difícilmente nos pongamos de acuerdo”. La dirigencia sindical consultarán si el ajuste será un aumento adicional o a cuenta del ajuste. Lacalle Pou, por su parte, puntualizó que le “llamó gratamente la atención” que “algún dirigente” haya dicho que las medidas van “en la buena dirección”. “Por lo menos nos dieron una; insuficiente pero en la buena dirección”, dijo. Leé también Orsi criticó que el gobierno "a veces se abusa de los anuncios" Este martes, la central obrera criticó mediante un comunicado que, lo anunciado por el gobierno “no atiende la situación de miles de personas” que “están viviendo una realidad angustiante”. En otro orden, convocó a “un activo de direcciones sindicales de las filiales”, para intercambiar sobre el trabajo, el salario y la carestía. La instancia será el próximo lunes, al mediodía, en el complejo del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), en Montevideo. El presidente Luis Lacalle Pou viajó la mañana de este miércoles a Salto y participó de la inauguración del primer Centro de Referencia en Políticas Sociales, estuvo en el centro de empaque citrícola de la empresa Guarino Hnos., participó de la inauguración de un CAIF ubicado en el barrio La Amarilla, y cerró la agenda con su participación en la inauguración de policlínica de ASSE en Colonia Harriague, en el kilómetro 499 de la ruta 3. Durante las recorridas se encontró con autoridades departamentales y recibió planteos y reclamos de vecinos y algunas organizaciones. Además, saludó a algunos que lo felicitaron por el mandato y le pidieron fotografías. Al caer la tarde, el mandatario inició el viaje de regreso a Montevideo.