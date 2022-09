"¡No lo hagan, por favor!": el chiste de Feinmann que asustó a un niño con autismo

En la noche de este martes, el periodista argentino Eduardo Feinmann recibió en su programa El noticiero de LN+, que se emite por el canal La Nacion +, a Ian Galo Lescano, un niño de 9 años que se ha hecho conocido por su perfil en redes sociales, en el que cuenta su vida cotidiana, explica como es vivir con trastorno del espectro autista, y busca concientizar sobre la "neurodiversidad".

Acompañado por su madre, Ian conversó con Feinmann durante la entrevista sobre esos temas, y durante la conversación explicó que "las personas autistas a veces somos muy literales, por ejemplo, no entendemos los chistes". Al terminar el segmento, esa frase sería casi profética.

"Feinmann":

Una vez terminada la entrevista, Feinmann le dijo a Ian: "me van a matar, me van a echar del canal. Vas a lograr que me echen del canal". Y luego señaló a uno de los productores de piso, mientras le decía al niño "hay un señor ahí que me hace así (haciendo el gesto de pasar su mano por la garganta), que me van a cortar la cabeza".

La cara de Ian se transformó inmediatamente. Incómodo, se levantó del escritorio y dirigiéndose a las personas detrás de cámaras, exclamó: "¡No, no lo hagan! ¡No, no, por favor!". Su madre lo calmó, explicándole que era un chiste, y el niño pidió disculpas. "Soy muy literal, perdón".

El video se viralizó luego de la emisión del programa, mientras que el niño publicó una foto con el conductor en sus redes. "¡Hoy fue un día maravilloso! Conocí a Eduardo Feinmann, estaba un poco nervioso porque me dijeron que critica mucho, pero saben una cosa, ¡fue re linda la nota! Yo creo profundamente que ser diferente es divertido", escribió junto al posteo.