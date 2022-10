"¿No se había comprometido a no hacer comentarios?": Bianchi criticó a la fiscal del caso Astesiano

La senadora nacionalista Graciela Bianchi criticó a la fiscal Gabriela Fossati, a cargo de la investigación al excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, por sus declaraciones luego de pedir la extensión de la prisión preventiva hasta marzo de 2023.

"Con todo respeto: ¿No se había comprometido a no hacer comentarios? Lo mismo nos pidió a todos y a la prensa. Yo cumplo", dijo Bianchi a través de Twitter.



La fiscal indicó que hay otras dos organizaciones que gestionaban pasaportes a raíz de documentos adulterados y que operaban en el interior del país, además de la banda que integraba Alejandro Astesiano, y que los negocios de esta agrupación excedían la gestión de pasaportes.

Además, contó que en la audiencia anterior, luego de haber pedido la prisión preventiva de Astesiano, el excustodio se le acercó y le dijo: "Para lo que quiera estoy". Dado que había borrado los mensajes de su celular horas antes, Fossati no lo interpretó como un mensaje de apoyo, sino como de advertencia.

El pedido de Fossati al que hace referencia Bianchi fue realizado por la fiscal el 1° de octubre a través de Twitter. Ese día la funcionaria judicial dijo: "La prensa debería entender que no di ni daré entrevistas ni información de la investigación, pese a las decenas de llamadas y mensajes, es porque no corresponde ni sirve a la investigación. Transparencia no es circo. La justicia no debe tener color ni debe usarse para otros fines".