"¿No será que algunos se quieren escudar?": Javier García sobre oposición del FA a liberar archivos de la dictadura

El ministro de Defensa, Javier García, dijo que cuando planteó liberar los archivos de la dictadura pensaba que iba a ser "apoyado por todo el sistema político", pero que el oficialismo se encontró con un "temor" y "nerviosismo" de dirigentes del Frente Amplio "y de su propio presidente (Fernando Pereira)". "Empezaron a poner peros", declaró.

"Durante tantos años todos reclamamos verdad y justicia, y cuando se ofrece toda la verdad nos dicen: “No tanta”", declaró en entrevista con el semanario Búsqueda.

"Creo que la historia puede ser más compleja que muchos relatos que se han construido. Da la impresión de que puede complicar a algunos. Ahora vamos a conocer la verdad", dijo el ministro, que preguntó: "¿no será que algunos se quieren escudar en esas cosas que ya están salvadas para no conocer el resto de la verdad?".

García, de todas formas, reconoció que no puede "aseverarlo" porque no leyó "todos los archivos". "No puedo demostrarlo porque no tengo forma de demostrarlo, pero me da la impresión de que esa especie de pacto de los combatientes que hubo en los momentos trágicos de Uruguay se fue prolongando en el tiempo. Y el pacto involucró a gente que estuvo en el Ministerio de Defensa Nacional, porque ese pacto de los combatientes tuvo el origen entre el MLN y los militares golpistas de la época.", sostuvo en la entrevista publicada este jueves.

"Si no, no me explico que en gobiernos anteriores no se haya entregado información que estaba acá en el ministerio, información tan sensible.", indicó. "Cuando llegué al ministerio en marzo de 2020 nos encontramos con solicitudes de información realizadas por familiares de víctimas que expresamente no se habían contestado, vinculadas a tribunales de honor, y los familiares debieron reiterar esas solicitudes. Encontramos respuestas pendientes de un año atrás y mandé a buscar la información y se dio la información, entre ellas un tribunal de honor militar en 2006 sobre el coronel retirado Gilberto Vázquez".

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para hacer públicos los “archivos de la dictadura” alcanza a 153 conjuntos de documentos declarados “reservados” por un lapso de 15 años por el Archivo General de la Nación, según una resolución de 2011 firmada por su directora Alicia Casas de Barrán.

Entre los documentos hay listados de presos políticos, integrantes de grupos guerrilleros, abogados de presos políticos, encarcelados, liberados, postulantes a integrar los servicios de inteligencia y también colaboradores del régimen.

Las críticas al proyecto

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había dicho en la Marcha del Silencio el 20 de mayo que con la publicación de los archivos "sin ninguna duda" se violentaría la intimidad de las familias de las víctimas, informó Telemundo. "A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Pueden ser otra vez revictimizados", argumentó.

Sin embargo, después de que García aclarara que se podrá reservar cuando haya información sensible, Pereira lo valoró positivamente.

"Hay que intentar reconstruir al máximo los archivos y que sean de acceso público sin ningún problema, siempre y cuando no coloque en una circunstancia en la que no quiere ser colocados a alguien que fue víctima", dijo en Desayunos Informales (Canal 12).

En la entrevista con Búsqueda, el ministro señaló que "el proyecto establece que cuando haya información sensible se puede reservar de acuerdo a lo que establece la ley de acceso a la información pública, que, por ejemplo, señala que como información reservada podrá clasificarse aquella que pone en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona".

Por otro lado, Crysol, la asociación de expresos políticos del Uruguay, manifestó en una carta dirigida García, su "malestar" por el proyecto. Además, señaló que no fue consultada para elaborar el proyecto y que las organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado "no son siquiera mencionadas" en el texto.

¿Comprometer al oficialismo?

Al final de la entrevista, García fue consultado sobre si los archivos pueden comprometer también a dirigentes del oficialismo y respondió:

"Cada uno tiene que hacerse responsable. Nosotros, que somos blancos, de una generación que vivió la dictadura, y sí, seguramente allí estén nuestros nombres diciendo que fuimos a manifestaciones, que imprimíamos panfletos clandestinos, que organizábamos actos. A mí eso lejos de dañarme me honra, haberme opuesto a la dictadura me honra, es mi pasado más orgulloso de militante, haber peleado por la libertad".