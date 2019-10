Nordex ensambla 5 mil vehículos al año, se entusiasma con Brasil, pero preocupa Argentina

La ensambladora Nordex cerró hace dos años un acuerdo comercial con el Grupo PSA para producir modelos utilitarios de Peugeot y Citröen. Desde agosto de 2017 hasta este mes, alcanzó las 10 mil unidades destinadas a la exportación, aunque la proyección inicial era superior. El inconveniente fue uno que aqueja a diferentes sectores industriales y exportadores uruguayos: la incertidumbre económica por la que atraviesa Argentina.

En 2017, Nordex con su socio Euro Automotriz (EASA) retomó la vinculación con PSA para armar el modelo Expert de Peugeot y Jumpy de Citroën. La producción sería destinada a Argentina y Brasil. Este miércoles, la empresa anunció que logró fabricar la unidad (simbólica)10 mil.

El directivo de la firma Nelson Rebello indicó que se lograron cumplir con “todos los objetivos de producción y de calidad que impuso la casa matriz”. Por tanto, la intención era que en el futuro se pudieron desarrollar nuevos proyectos con PSA.

En diálogo con El Observador, el director de relaciones institucionales de Nordex, Ramón Cattaneo, dijo que la intención original era alcanzar una producción de 6 mil unidades al año y en dos se llegó a 10 mil. “Hay un déficit respecto a lo previsto que se originó por Argentina. El mercado se hundió al año de empezar a producir y de hecho ahora no se está enviando prácticamente nada”, indicó.

La explicación del directivo de la compañía coincide con datos de exportación. El año pasado, EASA exportó el 65% de su producción a Brasil y el 35% restante a Argentina. Según datos aduaneros, las ventas fueron por US$ 65,4 millones, de los cuales US$ 42,7 millones correspondieron al primer destino y US$ 22,7 millones al segundo.

Camilo dos Santos

En tanto, en los primeros nueve meses de 2019, las colocaciones de la compañía alcanzaron los US$ 49,5 millones, de los cuales solamente US$ 2 millones fueron por negocios con Argentina. En este período la producción para el país vecino fue de 4%.

“Por suerte, Brasil respondió y está compensando la baja de Argentina”, señaló Cattaneo. Además, las expectativas para el año próximo no son mejores y por tanto la atención seguirá centrada en Brasil.

Ahora, la previsión de EASA es destinar los dos modelos que produce Nordex al mercado local. “La idea es poder comercializar entre 10 a 15 unidades por mes, no será mucho pero va a ser un aporte interesante”, indicó el directivo de Nordex.

La empresa es la única ensambladora de vehículos que actualmente tiene actividad en Uruguay. La otra, Lifan, frenó su producción a mediados del año pasado al perder competitividad en el mercado brasileño, principal destino de sus exportaciones.

En agosto, una misión del gobierno uruguayo viajó a China. Allí el ministro de Industria Guillermo Moncecchi mantuvo un encuentro en Chongqing con autoridades de la automotriz Lifan. Según informó en su momento esa cartera, la compañía china mostró cierto interés en desarrollar una planta de vehículos eléctricos en Uruguay, aunque luego no hubo mayores avances públicos al respecto.