Novick sobre una eventual coalición: "No quiero ocupar ningún cargo"

El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, dijo este jueves que no pretende "ocupar ningún cargo" en la eventual coalición de gobierno impulsada por el Partido Nacional para el caso de que Luis Lacalle Pou gane el balotaje contra Daniel Martínez.

"Yo lo he dicho personalmente, no quiero ocupar ningún cargo, no quiero ser ministro ni tener ningún cargo. Yo quiero ayudar a que haya un cambio en este país. No voy a aceptar ningún ministerio", dijo el empresario devenido en político en rueda de prensa este jueves, luego de mantener una reunión con el candidato blanco en la sede del comando del presidenciable.

El encuentro fue en el marco de las reuniones que el nacionalista viene manteniendo esta semana con los referentes de todos los partidos con los que pretende consolidar una alianza.

A Novick –que pretendía ser senador pero no le alcanzaron los votos en las elecciones de este domingo 27–, lo acompañó en el encuentro el legislador electo por su partido, el diputado Daniel Peña, el referente en seguridad del Partido de la Gente, Robert Parrado, y el edil Marcos Láens, entre otros dirigentes.

Peña, que es el líder de la lista 3.000.000 –la más votada del partido–, fue consultado por las declaraciones que realizó este jueves al semanario Búsqueda, en las que aseguró que Novick "no tiene hoy la representación” del partido –que fundó el propio empresario en 2016–, y afirmó además que “cualquier acuerdo electoral deberá ser refrendado por su Convención”.

El único legislador que representará al Partido de la Gente en la próxima legislatura contestó que "lo importante" a destacar era que "el Partido de la Gente está junto". "La realidad es que estamos acá para que primero las cosas cambien en el país y priorizar a la gente. Eso es lo que nos tiene a nosotros aquí y es el compromiso que adquirimos con la ciudadanía", sostuvo.

Lacalle Pou tuvo este miércoles una reunión con el excandidato Ernesto Talvi y el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, entre otros dirigentes colorados, en la casa central del partido fundado por Fructuoso Rivera, y tuvo otra encuentro el mismo día con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien lo visitó en la sede del sector Todos.

Y este jueves, el candidato blanco también se reunió con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que resultó electo senador.

El objetivo de Lacalle Pou es dialogar con todos los dirigentes sobre los principales puntos de acuerdo de cara a la eventual coalición de gobierno a conformar, para lo cual también entregará en las próximas horas un documento con entre 15 y 20 puntos que condensarán las principales áreas programáticas en las que se pretende sellar los acuerdos.

En ese sentido, Novick recordó que su partido tiene "dos temas fundamentales" que quiere incluir en la hoja de ruta, que son la mejora de la seguridad y la reactivación del empleo. "Vamos a defender el trabajo de los uruguayos, es muy importante. Con buena gestión y sobre todo con el tema de que no haya impuestos. Ese es un compromiso que hemos asumido y que también asumió Lacalle Pou", aseguró.

Consultado este domingo en la sede del Partido de la Gente, luego de conocidos los resultados de los comicios, Novick había dicho que el rol que iba a jugar ahora que no logró el objetivo de ser senador era donde le tocara. “Mis asesores, mis especialistas, yo, nuestro programa, siempre van a estar de cara a que ayudemos a la gente, y si ayudar al gobierno es ayudar a la gente, nosotros vamos a dar a cambio de nada”, dijo.