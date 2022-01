"Nuestras proyecciones dan" una inflación por debajo de 6% para este año, dijo Labat

La inflación cerró el 2021 en Uruguay en 7,96%. El guarismo estuvo casi un punto y medio por debajo del de 2020, cuando llegó a 9,41%, por quedó por cuarta vez consecutiva por fuera del rango meta inflacionario que toma como referencia el equipo económico, hoy de 3% a 7%. Además, los empresarios uruguayos mantienen sus expectativas de un aumento de precios de 8% para el horizonte de política del Banco Central del Uruguay (BCU) a 24 meses al igual que para el cierre de este año.

En entrevista con Búsqueda, el presidente del BCU, Diego Labat, se mostró confiado este jueves en llevar la inflación este año al nuevo rango meta de 3% a 6% que estará vigente desde setiembre próximo. "Nuestras proyecciones dan eso, claramente", afirmó.

El jerarca admitió que en 2022 "habrá que mejorar más la comunicación" y llegar a agentes a los que la autoridad monetaria todavía no logra convencer. "Por supuesto, no es solo comunicación; es más comunicación sobre una política que va a ir tomando otro sesgo", comentó en alusión a los nuevos aumentos en las tasas de interés ( de 0,75% cada uno) que están previstos para las próximas sesiones del Copom. "Esas señales van a ir marcando que el BCU está para actuar y que lo seguirá haciendo de manera consecuente para alinear las expectativas. Estamos confiados en que lo vamos a conseguir", aseguró.

"Hemos hecho un esfuerzo de mostrar evidencia donde claramente el 8% no es la inflación óptima. El 8% hace que los agentes tomen decisiones que no son las más eficientes y hace que la economía no funcione de la mejor forma", dijo Labat a Búsqueda.

El jerarca indicó que desde la autoridad monetaria se pretende cambiar esa "percepción de que el banco actúa entre 8% y 10% no exista más", y que se va por el rango de entre 3% y 6%. "Eso es el trabajo de convicción que debemos hacer", afirmó.

A juicio de Labat, lo que ha costado en el último tiempo "es influir en el canal de las expectativas: en los analistas y los mercados financieros reaccionaron muy bien desde el principio y ahora se han quedado quietas o han subido un poquito. Notoriamente las expectativas de los empresarios son el núcleo duro", admitió.

Por otro lado, el presidente del BCU consideró que "muchas veces las preocupaciones" que lanzan algunos analistas sobre un riesgo de carry trade —que pueda debilitar al dólar— son "excesivas respecto a lo que efectivamente pasa. En ese sentido, argumentó que desde agosto —cuando el BCU comenzó a subir la tasa— había pronósticos que anticipan esa fenómeno que no solo no se dio, sin que se dio el flujo inverso con la salida de capitales del exterior en los papeles de deuda que (letras de regulación monetaria) que emite el BCU para el manejo de su política. "No esperamos ningún signo de que el tipo de cambio vaya para un lado o para el otro", afirmó.