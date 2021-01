Nueva Carrara: empresa refuerza cerramiento del predio y denuncia que hasta hubo fiestas de noche

Mientras la Policía de Maldonado advierte que ingresar al predio en Nueva Carrara de la Compañía Nacional de Cementos implica un delito contra la propiedad, la empresa encarada de la explotación de las canteras anunció que reforzará el cerramiento en las vías de ingreso a uno de los lugares que se puso de moda en el inicio de esta temporada de verano.

El gerente general de la Compañía Nacional de Cementos Javier Maresca aseguró a El País que ya realizaron varias denuncias por el ingreso de personas, un tema que les preocupa por el riesgo de derrumbe y voladuras por la actividad de la cantera. Desde la empresa lamentaron que la Policía no da abasto para disuadir la constante entrada de personas y también señalaron que en el lugar "han ocurrido hasta fiestas nocturnas en el lugar”, según el ejecutivo de la empresa que explota el predio.

“Somos conscientes de las limitantes de recursos de la policía de Pan de Azúcar, que de todos modos se toman la molestia de venir y han evacuado en varias oportunidades el lugar. Los fines de semana, sobre todo, es imposible y el Ministerio del Interior no tiene la posibilidad de destinar personal para eso exclusivamente. Nosotros venimos tomando una serie de medidas para cerrar y reforzar el alambrado e impedir el acceso en algunos puntos, pero es increíble cómo entran o trepan ciertos laterales de cantera sin tener conciencia del nivel de riesgo”, dijo Maresca en diálogo con El País.

El gerente general de la cementera advirtió sobre los carteles en el lugar donde se informa acerca de la actividad de explotación de cales, así como del peligro de derrumbe o voladuras que tienen algunas zonas del predio. “Existe un riesgo de desprendimiento de piedra de sus laterales o riesgo de derrumbe. De hecho se puede ver cómo hay una parte donde hubo importantes desprendimientos. En algunos casos hay zonas que no son firmes a causa de las vibraciones de las explosiones", insistió el ejecutivo.

Tanto la empresa como la Intendencia de Maldonado y el municipio de Pan de Azúcar buscan llevar adelante en el mediano plazo un proyecto turístico en una zona del lugar, aunque no estará listo para este verano. Tal como informó El Observador este martes, las autoridades locales desalentaron las visitas, al menos hasta que se construya un mirador público bien señalizado que dote de mayor seguridad al predio.

La idea de establecer un comodato con la Compañía Nacional de Cementos y poder instalar un mirador está en negociación, pero llevará tiempo. "La meta es llegar a la próxima temporada con el mirador", dijo el alcalde de Pan de Azúcar Alejandro Echavarría. Para el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure, mientras eso no ocurra, la situación "es compleja".

Así también lo advirtió el alcalde de Pan de Azúcar. "El tema es que hay un promedio de 100 personas que se renuevan cada media hora. Va la policía, saca a los que están en ese momento y se va", dijo Echavarría a El Observador. El jerarca zonal consideró que, con las condiciones actuales, el tema se puede "apaciguar" pero no "remediarlo totalmente". "Si la gente tiene mala intención, no lo vamos a lograr, porque tiene mil lugares para entrar", afirmó.

La Jefatura de Policía de Maldonado emitió este lunes un comunicado en el que exhortó a no visitar el lugar para no incurrir en el delito contra la propiedad privada previsto en el artículo 356 del Código Penal, que prevé multas de entre 10 y 100 Unidades Reajustables ($ 12.917 a $ 129.177 a valores actuales) para quienes ingresen contra la voluntad "expresa o tácita" del dueño del lugar cuando esté cercado con un muro, cerco, alambre u otra advertencia. Además la policía afirmó que el lugar no es apto para baños.