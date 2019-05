Nueve alimentos de granja con el precio por el suelo

En un escenario caracterizado por precios bajos para la gran mayoría de los productos de la canasta hortifrutícola en el mercado local, es un buen momento para que el consumidor se abastezca de esos alimentos, aunque no tanto para los productores granjeros que, en muchos casos, no logran un adecuado margen de rentabilidad e incluso no cubren los costos.

Este martes se divulgó la conformación de una nueva canasta inteligente, el conjunto de productos cuya compra e ingesta es especialmente recomendada teniendo en cuenta que la oferta es buena en cantidad y calidad y que los precios son accesibles, de la mano eso de los beneficios que supone incorporarlos a la dieta, para hacer que la misma sea de mayor calidad.

Según se establece en el marco de la campaña emprendida por el Mercado Modelo, la agrupación Granjeros del Uruguay y los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Salud Pública, los rubros y los precios a los que este martes se los puede adquirir son los siguientes:

Manzana $ 25 el kilo

Mandarina $ 25 el kilo

Boniato tres kilos por $ 50

Remolacha dos atados por $ 50

Lechuga $ 25 cada una

Calabacín $ 25 el kilo

Acelga dos atados por $ 50

Berenjena $ 49 el kilo

Zapallito tres kilos por $ 50

Daniel Rodríguez, encargado de uno de los puestos de venta de la cadena SanFreskito (el de Mercedes y Minas), precisó a El Observador que esos valores corresponden a producción de buena calidad, pero en oferta durante este martes 7 de mayo y que según el caso se dispone de mercadería de los mismos rubros, pero a otros valores.

Indicó, además, que la venta en estos días es baja en comparación con lo que sucede habitualmente. Agregó que el productor, en el marco de su operativa comercial en el Mercado Modelo, antes de incurrir en nuevos costos regresando a su quinta con la mercadería sin vender opta por dejarla y colocar igual la producción a un precio menor, lo que se termina trasladando al comerciante y al consumidor.

Explicó que también incide, a la hora de poder brindar precios bajos, la capacidad de compra de volúmenes elevados para comercializar luego en varios puestos e incluso a nivel ferial.