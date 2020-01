Nueve años después, Liverpool se disculpó con Evra por el insulto racista de Suárez

Nueve años después, Liverpool de Inglaterra reconoció que Luis Suárez tuvo una actitud racista contra el francés Patrice Evra al que llamó varias veces “negro” durante el clásico inglés de la temporada 2011/2012 entre los rojos y Manchester United.

La directiva del club inglés, según reveló el propio Evra, le remitió una carta donde pidió disculpas por un incidente que en su momento no reconoció.

Suárez y Evra quedaron cara a cara en pleno partido y, según la denuncia, el uruguayo llamó varias veces “negro” al defensa del Manchester.

La denuncia le valió al salteño una multa de 40 mil libras y ocho partidos de sanción. En aquel entonces Liverpool puso el grito en el cielo por considerar excesiva la pena.

La indignación fue tal que los jugadores del plantel salieron a realizar el calentamiento con una camiseta con la cara del delantero en su apoyo.

Por si fuera poco, al siguiente partido Luis tiró más leña al fuego. No saludó al francés en la pasarela previa al partido. El hecho fue sumamente comentado en su momento.

“Fue ridículo que el Liverpool le apoyase, se expusieron mucho. Tienes que apoyar a los tuyos, pero esto ocurrió después de que se supiese la sanción... ¿Qué mensaje mandas al mundo haciendo esto?”, expresó Evra en octubre de 2019 en una entrevista con el programa Monday Night Football.

Jamie Carragher, uno de los capitanes del Liverpool durante varios años, reconoció tiempo después que se equivocaron al ponerse las remeras en respaldo a Suárez.

“Cometimos un grandísimo error, es obvio. Era tarde de partido, viajábamos en el día y nos reunimos para comer y nos preguntaron si llevábamos las camisetas puestas... algo de lo que yo ni había oído hablar. Al final, el club es como una familia, cuya primera reacción es apoyar, pero en este caso estuvo mal. Mis disculpas”.

Pero Luis se mantuvo en lo suyo. En 2014, en una entrevista con la revista Barcelona, el salteño expresó: “Cuando pido disculpas es porque lamento algo. Pedir perdón implica arrepentimiento. Pero en ocasiones me han juzgado por cosas que no son ciertas, como el terma del racismo. Fui acusado sin evidencia y eso fue lo que más me dolió. En las otras acciones me equivoqué. Lo reconoció y rogué por que me perdonara, pero el tema del racismo, cuando me acusaron sin evidencia, me dejó muy triste”, expresó.

Posteriormente ambos jugadores se dieron la mano en la previa a otro partido. Pero los cruces en el campo de juego jamás se detuvieron.

En 2013, Evra se burló de Suárez en los festejos de los diablos rojos tras la obtención de la Premier. En un video se pudo apreciar cuando el francés tomó un brazo de juguete que le tiraron de la tribuna, y lo mordisqueó.

En octubre de 2016, Evra se burló de Suárez y subió a sus redes sociales un video donde se lo ve festejando delante de él un triunfo de Manchester United ante Liverpool.

La carta de Liverpool

Hoy, pasado el tiempo, el propio Evra reveló haber recibido una carta de la directiva de Liverpool pidiendo disculpas por los insultos de Suárez.

“La carta me tocó el corazón, estuve durante mucho tiempo muy decepcionado”, expresó el exjugador francés en Sky Sports al revelar que recibió una carta de Peter Moore.

“Recibí una carta personal de Peter Moore (CEO del equipo) y eso me conmovió. Me dijo que esperaba que no fuera demasiado tarde porque el incidente ocurrió hace nueve años. La carta me tocó el corazón, estuve durante mucho tiempo muy decepcionado”, agregó el francés.

Evra dijo: “Ahora puedo ver personas realmente honestas trabajando para este club y ahora tengo aún más respeto por el Liverpool, porque luchan contra un problema para la raza humana”.