Nuevo gobierno pidió flujo de caja de los entes para 2020 e informes reguladores

La futura ministra de Economía Azucena Arbeleche dijo este jueves en el almuerzo por el Día del Exportador que le solicitaron al gobierno actual una estimación de los flujos de caja de cada una de las empresas públicas para ver qué sustento tuvo la decisión de no modificar las tarifas en enero de 2020.

Asimismo, se solicitó a la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) que presente un informe sobre los ajuste de las tarifas de UTE, Ancap y OSE sobre los aumentos tarifarios de los últimos cinco años y qué posición tienen sobre la definición de no ajustarlas en enero. Lo mismo se hizo con la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) para el caso de Antel.

Según dijo a El Observador el director de la Ursea en representación del Partido Nacional, Fernando Menéndez, se le solicitó información para la transición sobre la propia unidad. En cuanto a las tarifas de UTE y OSE, la Ursea pidió los datos a los entes para elaborar su informe en octubre y no recibió la misma. Esto ya se había repetido el año pasado, recordó.

En marzo pasado Menéndez había cuestionado que "el último ajuste de tarifas UTE no respetó ni la forma ni el fondo. Fue una tomada de pelo. La tarifa tiene que vincularse a los costos. Y los informes técnicos repiten que eso no se cumple", había declarado a radio Sarandí.

Arbeleche insistió con su promesa de campaña de que los ajustes en las tarifas públicas deben tener como fundamento sus costos, y aseguró que ello no fue lo que ocurrió durante el arranque de la segunda administración del gobierno de Tabaré Vázquez. La futura ministra adelantó que los organismos reguladores van a ser fortalecidos en un su gobierno para que estén capacitados para evaluar la estructura de costos de cada empresa y realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre la magnitud de sus ajustes de ingresos.

“Que las tarifas públicas reflejen sus costos reales”, remarcó.

Por otro lado, consideró que una mayor eficiencia de las empresas públicas a futuro también vendrá por el lado de una mayor competencia en algunas áreas de negocios. Adelantó que ello también contribuirá a contar con tarifas menores.

Este jueves el ministro de Economía actual Danilo Astori cargó con dureza contra el nuevo gobierno por su rechazo al no ajuste de tarifas de enero. “Pasaron cinco años señalando que las tarifas son altas y proponiendo rebajarlas, y ahora, que la situación de las empresas públicas lo permitía y se resolvió en julio de este año no hacer el ajuste de enero de 2020, se queja porque no las subimos y eso perjudica el volumen de ingresos públicos", señaló Astori en declaraciones a Búsqueda.

"¿No era que las tarifas no son para recaudar? Lo podrían haber hecho, dijo el presidente electo, ajustando por inflación. Durante los últimos años el promedio de ajuste de tarifas siempre estuvo por debajo de la inflación, lo que significó un descenso en términos reales. Y ahora quieren que las mantengamos en términos reales”, prosiguió Astori.

Lacalle Pou advirtió que no ajustar el conjunto de las empresas públicas en 2020 implica la resignación anual de ingresos por US$ 400 millones.

Si bien el gobierno actual había anunciado en julio que existía una posibilidad cierta de no ajustar las tarifas hasta marzo, en algunos entes ese tema se sigue con preocupación. Uno es Ancap donde los técnicos entienden que no hay margen para congelar sus tarifas dada la evolución de costos que se proyecta para 2020. “Es seguro que Ancap va ajustar el año que viene, ya sea el 1° de enero, el 1° de marzo o el 15 de abril”, aseguró una fuente. Advirtió que si ello no ocurre, hay una probabilidad alta de que los costos del ente superen a sus ingresos, algo que “tensionaría seriamente” su funcionamiento operativo.