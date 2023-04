Nuevos locales de Fresh Market y Home, y autocajas con reconocimiento facial: las apuestas del CEO de Grupo Disco para 2023

Corría el mes de enero de 1960 cuando en la calle Scosería se instaló el primer supermercado del Uruguay. Más de 60 años después el Disco número uno sigue allí, pero no es el mismo, fue atravesado por la innovación y ahora luce una imagen renovada basada en una de las apuestas más recientes de Grupo Disco que incluso cruzará el charco hacia Argentina: Fresh Market.

Detrás del histórico local también están las oficinas de Grupo Disco Uruguay (GDU). Allí Jean Christophe Tijeras, CEO del grupo, conversó con Café & Negocios sobre las principales apuestas de la compañía que invierte unos US$ 20 millones al año en Uruguay, crea unos 6.000 puestos de trabajo directos y más de 25.000 indirectos.

El CEO nacido en Niza, Francia, trabajó por primera vez en Uruguay en 2010 en Geant y en 2022 le tocó regresar junto a su familia luego de estar varios años radicado en Argentina dirigiendo grupo Libertad (puesto que mantiene hasta hoy en día).

En entrevista con Café & Negocios, Tijeras se refirió al supermercado como termómetro de la economía, habló de Uruguay como laboratorio para probar modelos de negocios que luego se exportan y se adaptan a cada país y también se refirió a la evolución tecnológica que próximamente llegará a los supermercados de GDU en forma de nuevas auto cajas que permitirán pagar con código QR e, incluso, con reconocimiento facial.

A continuación, un resumen del intercambio entre el CEO de Grupo Disco Uruguay y Café & Negocios.

¿Cómo fue su primer año al frente de Grupo Disco Uruguay (GDU)?

Hubo un trabajo de transformación en GDU, me apoye en mis equipos para hacer esta trasformación como pretendía. El foco está en agilizar todos los procesos. Todavía no hemos terminado, nos quedan unos seis meses más, se trata de una transformación interna. A nivel externo se ven solamente los Fresh Market, pero poco a poco se van a ir viendo otras cosas.

A nivel del consumidor se ha visto que la marca Fresh Market pasó a primer plano, ¿por dónde van a venir las otras innovaciones?

Tenemos una meta. Somos líderes del mercado y eso nos ayuda a concretar las innovaciones que queremos hacer. GDU no compra (market) share (participación en el mercado), nuestro foco es la innovación y simplificar la vida de nuestros clientes, por eso hicimos los Fresh Market.

Cuando digo que somos líder del mercado es porque somos la primera empresa privada del Uruguay, tenemos más de 6.500 colaboradores y 25.000 empleos indirectos. A pesar de ser líder, cuando ponemos en la misma bolsa todos los supermercados que existen en el país, los que están en la Asociación de Supermercados, nosotros solo representamos un tercio de los supermercados.

El tema de la innovación lo abordamos para simplificar los productos para que al cliente le sea la vida más fácil. Viajamos mucho para traer nuevas ideas y cuando llegamos hacemos una salsa uruguaya, para que sea adecuada a lo que el cliente local está esperando. Esto se ve por ejemplo en las frutas cortadas y en las pizzas de masa madre. Este último caso es un ejemplo, la pizza de masa madre la tenemos hace poco y está en 22 de los 90 locales. Hoy en día vendemos cinco pizzas de masa madre por cada pizza congelada, eso es innovación y con una gran aceptación.

Han surgido en los últimos años nuevos canales y modos de venta como el online y las tiendas de conveniencia. ¿Cuál es la estrategia de Disco para competir en estas verticales?

Estamos en pleno desarrollo del e-commerce. Antes de junio vamos a abrir dos locales solamente para entregar a domicilio, no son abiertos al público. Con eso nos vamos a posicionar en Montevideo para tener una respuesta rápida para nuestros clientes. Trabajamos con nuestro socio comercial que es Rappi y también tenemos nuestra propia flota de Devotoya. Estamos en pleno desarrollo desde nuestra nueva gerencia de Inteligencia Comercial.

¿Esta transformación del online se ve reflejada en la demanda?¿tiene más aceptación ese canal?

Nosotros tomamos los pedidos no solamente vía online, sino que también tenemos muchos clientes que llaman por teléfono. Sí hay un desarrollo de la demanda, pero no es ese desarrollo que se ve en el mundo y que vimos en la pandemia con un crecimiento altísimo. Todavía es menor, nos estamos consolidando para desarrollar eso, pero no lo vemos como el futuro. Va a acompañar, pero todavía nos enfocamos en que el cliente tenga una experiencia cuando viene a los Fresh (Market), por ejemplo. En esta experiencia es en donde está nuestro camino.

¿Qué porcentaje elige comprar por online?

Es un 4%. Lo tenemos, lo desarrollamos y acompañamos, pero todavía no es maduro, no es nuestro corazón. Nuestro corazón es estar día a día acompañando a nuestros clientes.

Así como Fresh Market está tomando una presencia en sí mismo, ¿es posible que haya nuevas unidades de negocio que se separen de las que ya conocemos?

Sí. La primera experiencia fue en Manantiales y José Ignacio, que es como nuestro laboratorio donde hicimos el Fresh Market de 200m², eso es una joya, es espectacular. Hicimos otro de 64m² en el corazón de José Ignacio. Al lado del de Manantiales tenemos un Home de 150m² , son dos negocios distintos y tenemos una muy linda experiencia con este desarrollo; pensamos que es un camino para seguir y tenemos varios planes.

Seguramente vamos a abrir dos o tres más este año, pero más grandes.

¿En Montevideo?

Tal vez.

El supermercado es un termómetro de la situación económica del país. ¿Cómo ha sido la facturación del último año en comparación con años anteriores?

Por lo menos llegamos a la inflación que es nuestra pelea y no es algo sencillo. Crecimos al mismo nivel que la inflación uruguaya.

¿El hecho de que no haya habido una recuperación salarial total se refleja en tendencias de consumo?

Sí, depende de la ubicación de los supermercados. Para contestar a nuestros clientes tenemos Precio Líder. Ya estamos casi en 300 productos en total y empujamos para tener todavía más. Esto es justamente para dar a nuestros clientes en todas las categorías un producto de referencia con buen precio y muy buena calidad. Tenemos 175 productos de consumo masivo y ahora estamos en desarrollo de los no alimenticios y de productos perecederos.

En esta línea también hubo un cambio de imagen y de nombre de lo que antes se conocía como Leader Price y ahora es Precio Líder. ¿Tienen una meta en cuanto a la cantidad de productos que quieren tener bajo esta etiqueta?

Sí, hay una meta: un producto en cada categoría de productos de gran consumo como puede ser arroz o pasta, es decir más de 300 productos solo en este tipo de productos y también crecer en no alimenticios.

A nivel de usuario se han visto cambios en la logística a la hora de hacer las compras, el más visible es el de las auto cajas, ¿hay transformaciones en el mismo sentido?

Sí, pienso que antes de junio vamos a tener los nuevos self checkout (auto cajas) que son más amigables. Los primeros que existieron en Uruguay los desarrollé junto con Informática para los supermercados Devoto en 2010, el primero que lo tuvo fue Devoto Portones en 2013 o 2014, pero ahora ya tiene 10 años. Entonces sí, va a ser una pantalla mucho más amigable con reconocimiento fácil, estamos trabajando sobre esto y lo tomamos para que se pueda pagar o con QR o reconocimiento facial, tenemos que ver lo que nos permite la DGI, si está autorizado pagar con este tipo de tecnología. Estamos en este desarrollo y también con las cajas convencionales, cambiamos las impresoras para que sean mucho más rápidas y el cliente no pierda tiempo en la caja. Están en tránsito, en junio ya se lanzan, solo hay que esperar el barco.

¿Qué aceptación vieron del público ante esta modalidad de pago?

Muy buena aceptación. Hay supermercados que llegan a 40% de los clientes que pasan por las auto cajas, en otros 60% de los clientes pasan por estas cajas.

Depende de la cantidad de productos que tienes. Si tienen 10 productos o menos van a las delf checkout.

Estamos en el corazón de la ciudad en Montevideo y vemos que los clientes vienen con mucha frecuencia, le gustan las practicajas porque es más rápido. Son compras más chicas y más seguidas.

Días atrás llevaron adelante una premiación dirigida a sus proveedores, ¿qué importancia tienen para Grupo Disco?

Para nosotros es esencial desarrollar productos en conjunto con nuestros socios comerciales, con buenas prácticas. Hay un protocolo de buenas prácticas con ellos que benefician al cliente, por eso hacemos un reconocimiento con premios a nuestros socios comerciales. Lo empezamos el año pasado y lo hicimos de nuevo en los últimos días, más de 365 proveedores se inscribieron y hay 31 premios. Esto nos permite reforzar el trabajo en conjunto para beneficiar al cliente en mejores precios, mejor packaging. Siempre el beneficio es para el cliente.

¿Es una prioridad para el grupo que haya proveedores uruguayos?

Absolutamente, es una prioridad. Me interesan emprendedores uruguayos con productos uruguayos, eso es lo que queremos desarrollar. Después podemos exportar su producto a Argentina o Brasil, pero primero lo desarrollamos acá.

¿Cuántos locales tiene el grupo en Uruguay?

Hoy 90 locales, sumando los supermercados que son 55, los Devoto Express, los Fresh Market y los hipermercados Geant.

¿Hay margen para seguir creciendo en Uruguay?

Sí hay margen para seguir creciendo, pero no nos interesa crecer por crecer. Si vemos una necesidad en un punto particular ahí nos interesa, pero no queremos estar por estar.

Siempre se habla de los extranjeros que invierten en Uruguay, pero hay muchas empresas uruguayas que invierten cada año y GDU es una. Nosotros invertimos cada año más de US$ 20 millones. Con eso remodelamos locales, cambiamos el frío de las heladeras a un frío con CO 2 , somos los primeros supermercados en hacerlo y ese tipo de frío es 1.300 veces menos contaminante que los otros gases. Todo este aporte que hacemos como inversión es importante para la comunidad. Tenemos planes para reducir el consumo energético, a final de 2024 vamos a tener todas las heladeras con puertas y en estas inversiones también cambiamos, por ejemplo, el packaging de plástico a un reciclable a 100% que se disuelve con el agua. Estamos haciendo inversiones con mucho orgullo.

¿Desde Uruguay pueden crecer hacia el exterior?

Vamos a abrir un Fresh Market en Buenos Aires. Lo que se consolida en Uruguay lo podemos exportar, hacemos mucha sinergia con Argentina, Brasil y Colombia y Uruguay es nuestro laboratorio; ya empezamos a exportar todo lo que sabemos hacer. Luego los demás tienen que adaptar el modelo a la salsa colombiana o brasileña para tener su toque local.