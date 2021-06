Números claros, procesos bajo control y motivación como pilares del cambio

Acompañar las transformaciones desde adentro e involucrarse en la gestión son algunos de los aspectos que destacan a Business Management Latinamerica (BMlatam). La empresa, que surge en 2015, se dedica a la consultoría, representación y comercialización de compañías, abarcando áreas como las comerciales, de operaciones, gestión financiera y recursos humanos.

Eligen a BMlatam tanto empresas familiares, pequeñas y medianas empresas, como firmas de tecnología o de retail de todo tipo, hasta financieras y emprendedores.

Con un equipo calificado y de gran experiencia, el objetivo de la empresa es evolucionar y crear relaciones a largo plazo con socios y clientes, explicó Gabriela Durlacher, CEO y fundadora de BMlatam. Con seis años en el mercado, en los últimos tiempos BMlatam viene jugando un papel importante debido a la pandemia por coronavirus. “Hemos tenido todo tipo de situaciones. Rubros muy castigados que tuvieron que pensar como reinventarse para salir adelante y empresas en crecimiento inesperado, que debieron armarse rápido para afrontar la demanda que llegaba”, agregó Durlacher.

En la consultora se enfocan en tres conceptos claves: equipos motivados, números claros y procesos controlados. Según explicó la CEO de BMlatam, estos pilares hacen “el equilibrio, la eficiencia y el buen ambiente de trabajo en las compañías, que deriva en el aumento de venta y mejora de costos”.

BM surge como una compañía de representaciones para Latinoamérica.

En cuanto a la motivación de los equipos, Durlacher planteó que debe existir una ética laboral. “Todos somos seres con deseos y aspiraciones, la empresa en algún sentido no puede ser ajena a lo que le pasa a las personas que la integran. La falta de comunicación o la mala comunicación genera mucho malestar y llega a desmotivar por completo a una persona, a un equipo y a los mismos directores. Nosotros tratamos de identificar cuáles son los motivos que llevaron a las personas a no estar conformes y articulamos hasta que logramos destrancar. Las respuestas a lo que uno desea no siempre son positivas, lo importante es tener una respuesta y un motivo. Sino quedas en el limbo y eso puede ser mortal”, explicó.

Respecto a los números, la CEO de BMlatam contó que “muchas empresas no los tienen claros o no los miran”. “Nosotros comenzamos a juntar la información y ver como generar reportes que luego perduren”, agregó.

Con relación a los procesos controlados opinó que “son un gran tema”. “Es importante que las cosas tengan un orden y un responsable, sino lo que suele pasar es que todos deberían hacer todo, pero nadie lo hace. Cuando los procesos y responsables no son claros los resultados son malos, no se llega a lo esperado, o se llega de forma lenta e imprecisa. Nosotros mapeamos los procesos que existen y vemos si no hay una forma de hacerlo mejor, si no hay un control que esté faltando y si las personas que hacen cada cosa son las adecuadas para hacerlo”, explicó.

Identificar el problema y actuar

Uno de los aspectos que marca a BMlatam es la especialización que tienen con cada empresa. Es decir que, dependiendo del caso o problema de cada compañía, en BM arman un equipo de trabajo con experiencia para cada área y rubro al que pertenezca la empresa. “La realidad es que cada empresa es un mundo, y a la vez hay factores transversales a todas. Sabemos por dónde encarar cada tipo de trabajo, pero el encare y el orden inicial es el mismo”.

En primer lugar, hacen un diagnóstico y evalúan la situación en la que se encuentra la compañía para poder avanzar en la resolución del caso o problema, y una vez comenzado el trabajo se adaptan a cómo va respondiendo la organización y los equipos de trabajo, haciendo un seguimiento.

“Muchas veces los directores de las organizaciones y empresas son excelentes en desarrollar sus productos, pero no saben tanto de cómo gestionar sus recursos, liderar a sus equipos, planificar, expandirse y administrar”, explicó la CEO de BMlatam.

En algunos casos, los directores de las empresas llegan a BM por un problema específico, pero luego de reunirse con los especialistas concluyen que la realidad del asunto es otra.

En otros casos, no tienen claro cuáles son sus números y se sienten estresados por no conocer a cabalidad su situación económica y financiera. También existen situaciones en las que los directores “sienten que no son eficientes y no detectan por qué. Sienten desorden interno y eso les genera perdida de energía para poder pensar en el negocio y generar más”, contó Durlacher.

La CEO agregó que uno de los dilemas más frecuentes es la desmotivación de los equipos. “Esto afecta mucho en el clima organizacional y por lo tanto a los resultados”.

Por último, a otras compañías las preocupa su futuro. “Las empresas buscan planificarse, ver cómo quieren estar en tres años y pensar el camino para lograrlo. Acompañamos en ese caso en planificaciones estratégicas”, agregó.

El diagnóstico y la identificación del problema deriva en una reunión de reconocimiento con la dirección de cada compañía. Allí BMlatam investiga cómo están los números, los procesos y los equipos de trabajo. Luego de identificar las bajas más grandes arman un plan de acción junto a ellos para llevar a cabo. En caso de ver resultados no esperados, se buscan nuevos caminos y se realizan las modificaciones necesarias que permitan seguir adelante con el plan inicial.

Pero los procesos no son inmediatos. “Para cambiar algo en una organización requiere muchas veces cambiar la cultura organizacional y los hábitos de trabajo. Esto implica repetición, errores y correcciones. Hay que tener paciencia. Pero se logra. Cuando se logra la confianza es cuando se forma equipo y eso es imbatible. Las cosas funcionan más rápido y se llega más rápido a los resultados buscados por todos”, explicó Durlacher.

Crecimiento y adaptación

BM surge como una compañía de representaciones para Latinoamérica que además desarrollaba empresas para el grupo económico al que pertenecía. Alejandro Laborde, socio de Durlacher y director de Vistage Uruguay, la invitó a trabajar con él. “Me gustó el desafío, eran muchos rubros a la vez y Alejandro es una persona que va a mil, siempre está haciendo cosas nuevas y buscando desafíos. Me sentí muy identificada”, contó Durlacher.

Decidieron dar por finalizada la etapa de las representaciones y asociarse para fundar BMLatam. De a poco pasaron de Brand Management a Bussines Management: la nueva BM.

Aunque BMlatam no nació como una consultora, naturalmente se fue transformando por la experiencia laboral de ambos en gestionar empresas.

“A los pocos años se asoció con nosotros Lourdes Álvarez, directora de varias empresas y con muchos años en la gestión de compañías y aportó siempre con su experiencia”, contó Durlacher.