"Nunca me arrastré": Manuel Monzeglio, el volante de Nacional, generó polémica con sus declaraciones

Después de un arranque en Primera división que generó mucha ilusión en la temporada pasada, Manuel Monzeglio dejó de ser protagonista en el equipo principal de Nacional. En actual Apertura, entró en los minutos finales de los partidos contra Cerro Largo y Racing.

El futbolista, formado en la cantera tricolor, dijo que no entendió la situación que se dio con él en el club. Estas y otras declaraciones abrieron las puertas de la polémica en redes sociales.

"La primer seguidilla de partidos en Primera la agarré el año pasado, ahora más tranquilo soy consciente que tuve partidos muy buenos y otros que no jugué bien, pero tampoco fue que me arrastré. No sé porque fuí de un extremo a otro, de jugar de titular a no estar ni citado a veces", manifestó en Fútbol a Sol y Sombra, programa de Radio Nacional.

@CampeonatoAUF

Manuel Monzeglio y su pegada

Agregó que no lo habló con el técnico Pablo Repetto: "Hay técnicos que se abren y otros que no te dan explicaciones".

Respecto a su mejor ubicación en la cancha, Monzeglio indicó: "Todo el mundo sabe que toda mi vida jugué de enganche, estos partidos... si tengo que dar una mano de doble 5 o por banda lo voy a hacer porque quiero jugar".

El volante tricolor indicó que es consciente que debe mejorar la marca: "Pero no todos los jugadores la pasan bien, no todos los jugadores marcan bien, si jugás bien, marcás bien, hacés todo bien, no estás en el fútbol uruguayo. Todos los jugadores son inteligentes para ver sus fortalezas y sus debilidades".

Y sobre sus características, señaló: "Con la pelota soy muy bueno y me falta más la marca y el cambiar de ritmo".

Juan Mabromata / AFP

Monzeglio en la función de marca

Su juego es parecido al de Gastón Pereiro y así lo ve Monzeglio: "Concentro con él y lo jodía por la cantidad de gente que en formativas me decía que eramos parecidos, incluso Sebastián Taramasco cuando llegué en Nacional me dijo, 'sos igual que Pereiro, lo único que vos sos derecho y él zurdo'. Cuando llegué a Nacional en 2017, él (Pereiro) fue a visitarnos y nos sacamos una foto. Se la mostré y nos reíamos".

Agregó que con el actual técnico Ricardo Zielinski el equipo no encontró el funcionamiento que tenía con Repetto: "Es nuevo y nos estamos adaptando a él y eso se está viendo".