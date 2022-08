Oficialismo frena propuesta del MSP de poner un nuevo "sheriff" en las mutualistas

La propuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP) de establecer mayores mecanismos de control hacia los prestadores de salud a través de la Rendición de Cuentas se encamina al fracaso, dadas las resistencias de la mayor parte de la coalición de gobierno en aprobar por esa vía un nuevo organismo con esos fines.

Blancos, colorados e independientes promoverán el desglose de varios artículos en los que cartera plantea dar origen a una Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, con cometidos directos y específicos: el contralor asistencial y económico financiero de todas las instituciones del sistema, a través de la "recolección, evaluación y análisis de todos los aspectos asistenciales y ecónomicos" de cada una, con un "rol asesor" ante las autoridades para la toma de decisiones y un seguimiento económico de los integrantes del sistema y de los mecanismos de regulación de su financiamiento.

Para los nacionalistas, el MSP es por ahora el "inciso más complicado" para lograr cerrar un acuerdo que permita la votación en bloque del articulado de la rendición. Según pudo saber El Observador, entre los blancos se rechaza el planteo del MSP y su intención de colocar un "sheriff" en las mutualistas. De prosperar, afirman en el Partido Nacional, la nueva agencia debilitaría irremediablemente el papel que actualmente tiene la Junta Nacional de Salud (Junasa).

Los blancos también cuestionan que el MSP decidiera incluir una medida como esta, que constituye una reforma en toda regla al sistema de salud, en una instancia presupuestal.

De mantenerse sin cambios, el Partido Colorado ya anunció que no votará esos artículos. Su intención es que sean sacados del proyecto y en todo caso derivarlos a la comisión de Salud Pública para su análisis particular. En el partido se rechaza la creación de una agencia, que además jurídicamente será una persona pública no estatal, para desarrollar tareas inherentes al propio ministerio.

El mismo razonamiento se sigue en el Partido Independiente. Allí, se entiende que la solución es fortalecer a la Junta Nacional de Salud, no crear otro organismo.

Por el lado de la oposición, el Frente Amplio también tiene dudas sobre la inclusión de esta agencia en la Rendición de Cuentas. Cuando el MSP fue al Parlamento la diputada Cristina Lustemberg (PAR) pidió su desglose del articulado. Las interrogantes de la oposición pasan por la relación entre este nuevo organismo y la Junta Nacional de Salud (Junasa), la conformación del eventual "consejo" que deberá dirigirlo y cómo se confomaría y financiaría.

El también frenteamplista Luis Gallo (Asamblea Uruguay) sostuvo directamente que la iniciativa desnaturaliza el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ya que la nueva agencia lejos estaría de ser una entidad asesora, sino que ejercería el contralor asistencial, económico y financiero de los prestadores. "No asesora nada, acá hay un rediseño institucional", cuestionó.

Gallo rechazó que las autoridades hablen de falta de recursos humanos para justificar la creación de esa agencia, luego de que el presidente de la Junasa, Alberto Yagoda, afirmara que esa institución no tiene dotación de recursos ni capacidad de gestión propia.

Según el jerarca, la agencia no competiría con la Junasa ni disminuirá su rol, sino que sería un "generador de información" en determinados aspectos, como atrasos en los prestadores de salud. El rol sancionatorio, garantizó, lo seguiría teniendo la junta.

"Se trata de fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud", aseguró por su parte el ministro Daniel Salinas, quien habló de fortalecer las herramientras de contralor. Salinas defendió la creación de la agencia. "Hay cosas que hoy se hacen con planillas Excel. Que, hoy por hoy, tienen que pasar con Big Data".

El recuerdo de Casa de Galicia

Cuando el articulado llegó al Parlamento, fuentes ministeriales habían señalado a El Observador que la creación de la nueva agencia partía de la necesidad de mayores controles y de la voluntad de conocer al detalle la evolución de la situación de las instituciones prestadoras de salud.

"Tiene que haber una mayor prevención", señalaron desde el MSP, sin dejar de aludir a la caída de Casa de Galicia como detonante de la decisión.

Semanas atrás, el subsecretario José Luis Satdjian comparó al Sistema Nacional Integrado de Salud con el sistema bancario. "Cuando cae uno, puede haber una corrida de usuarios o nerviosismo con el resto de los prestadores", afirmó.

En ese sentido, el convencimiento en el ministerio es que se hacen necesarias mayores medidas de "prevención" para que una circunstancia similar no se repita en un futuro.

El proyecto del Ejecutivo prevé que la nueva agencia haga el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los requisitos, planes y metas asistenciales previstas por la ley y controlar la calidad de los servicios de los prestadores. Entre los aspectos a vigilar se listan el caudal de usuarios y su relación con los recursos humanos de cada institución, la planta física, el equipamiento y la tecnología. El objetivo allí también es determinar el desempeño de los prestadores en forma integral, a través de un análisis de los costos y el financiamiento de la cobertura, para así determinar un "uso racional" de los recursos humanos y financieros de manera acorde a las necesidades sanitarias de la población.

La intención del MSP aparece respaldada solo por Cabildo Abierto, el partido al que pertenece el ministro Salinas.

Los servicios VIP

Otro de los capítulos referidos a Salud Pública que genera diferencias en la coalición es el que obliga a los prestadores a otorgar a los usuarios "igualdad en el trato", prohibiéndoles ofrecer "condiciones de accesibilidad" diferenciadas a través de acuerdos particulares. En términos genarales, el ministerio quiere impedir que las mutualistas ofrezcan servicios "VIP" –como menores plazos de espera para consultas– a través del pago de una sobrecuota.

Los nacionalistas aparecen como los más firmes opositores al MSP, al señalar que no se les debe impedir a los prestadores ofrecer un servicio diferencial, siempre que se mantenga una equidad básica en el acceso a la salud. Según la visión del partido que lidera la coalición, la norma propuesta terminará por favorecer a los seguros privados de salud.