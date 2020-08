Old Christians cumplió el sueño de la cancha propia y la inauguró con triunfo

Old Christians inauguró el domingo su nueva cancha de césped sintético en el club y la estrenó con triunfo del primer equipo contra Náutico en partido correspondiente a la cuarta fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino.

Tras arrancar abajo en el marcador por 1-0, por gol de Carolina Curcio, el equipo que dirige Horacio Motta, se impuso con doblete de Josefina Curci, quien venía de darle a las azules el triunfo contra Old Ivy.

"La cancha tiene bastante arena por ahora, pero se pudo jugar perfectamente, para nosotras la cancha es todo, es lo que queríamos hace bastante tiempo. Vendimos muchos metros para que se pudiera cumplir ese anhelo e hicimos mucha movida para poder tenerla en nuestro propio club para hacer vida de club ahí, tercer tiempo, comidas y sentirnos todos más parte del club. Esto va a generar una unión que necesitábamos entre las jugadoras y con el club", contó a Referí Paula Carvalho, una de las referentes del equipo.

Old Christians jugaba de local en Stella Maris y ahí recibirá a Carrasco Polo este jueves a la hora 21 en duelo atrasado de la segunda fecha del certamen, dado que el nuevo escenario aún no tiene iluminación para poder jugar de noche.

De todos modos, Christians se suma al gran crecimiento de este deporte en cuanto a infraestructuras para desarrollar el juego y mientras el primer equipo trepa a la parte alta de la tabla.

Su próximo rival, Carrasco Polo aprontó con una contundente goleada ante Biguá, 8-0, con tantos de Sofía Mora y Teresa Viana, ambos por dos, Agustina Suárez, Josefina Esposto, Camila Piazza y Sol Amadeo.

El líder es Yacht que en el último partido de Manuela Vilar del Valle, quien volverá a emigrar a Países Bajos, goleó 5-1 a Old Ivy con doblete de Manu, dos de Anastasia Olave y uno de Delfina Burgos. Para Ivy marcó Belén Barreiro.

Por último, Old Girls derrotó 2 a 1 a Old Sampa con goles de Milagros Algorta y Lucía Frigerio contra uno de Lucía Lamberti.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Yacht 10 4 3 1 0 12 6 Carrasco Polo 7 3 2 1 0 15 3 Old Christians 7 3 2 1 0 4 2 Old Girls 6 3 2 1 0 9 3 Náutico 6 4 2 0 2 8 10 Woodlands 4 3 1 1 1 5 5 Old Sampa 3 3 1 0 2 4 5 Old Ivy 0 3 0 0 4 4 12 Biguá 0 3 0 0 3 2 17

Goleadoras

Belén Barreiro (Old Ivy) y Manuela Vilar del Valle (Yacht) 4

Sofía Mora (Carrasco Polo), Josefina Curci (Old Christians) y Agustina Nieto (Yacht) 3

Lucía Veloso (Biguá), Agustina Suárez, Camila Piazza y Teresa Viana (Carrasco Polo), Manuela Vidal (Náutico), Cecilia Casarotti y Sophie Tatton (Old Girls), Lucía Lamberti (Old Sampa), Maite Lugaro (Woodlands) y Anastasia Olave (Yacht) 2

Próxima fecha (domingo)

Old Ivy-Biguá

Woodlands-Old

Yacht-Náutico

Old Christians-Old Sampa

Libre: Carrasco Polo

Jueves: Old Christians-Carrasco Polo en Stella Maris (atrasado de la 2ª fecha)