Old Girls es el bicampeón del hockey sobre césped uruguayo

Con un gol de Sophie Tatton y otro de Candelaria Giménez, Old Girls le ganó el sábado 2-1 a Carrasco Polo y se consagró campeón uruguayo del hockey sobre césped femenino por segundo año consecutivo.

El primer gol llegó a los 30 segundos de juego por intermedio de Tatton.

Teresa Viana igualó con un golazo en el segundo cuarto (en este deporte se juegan cuatro cuartos de 15 minutos cada uno).

El segundo tiempo fue parejo y cerrado y ahí la figura de Candelaria Giménez se hizo enorme.

Primero al sacar sobre la línea una chance clara en un córner corto de Polo. Y después, a falta de cinco minutos para el final del partido, fue la autora del gol del triunfo a través de una jugada de corto donde Milagros Algorta movió la bocha con maestría y le dio una asistencia cerebral para que Giménez solo tuviera que poner el palo para desviar hacia la red.

El entrenador Matías Pereiro dijo a Referí que el triunfo se logró con el estilo que Old Girls desplegó en las últimas dos temporadas bajo su conducción técnica.

"En cada partido, siempre tratamos de mirar lo nuestro y de repetir lo que venimos haciendo desde hace tiempo: jugar con bocha, presionar para recuperar rápido, ser un equipo vertical y ofensivo, que entiendo que es el hockey que se juega a nivel internacional", expresó.

"El plantel es en un 80% el mismo del año pasado. Subieron dos jugadoras sub 18, Justina Arregui y Sol Martínez, también Luli Gomensoro que no había jugado en Primera el año pasado y no están Paula Costa ni Sol Casarotti porque fueron madres", contó el entrenador.

Justina Arregui, Sol Martínez, Matías Pereiro, Sol Myszka y Paula Pérez

Old Girls basa la fortaleza de su primer equipo en un gran trabajo de formación que viene desde el colegio, el British School, para luego proseguir a nivel de formativas.

Este año, el azulgrana fue campeón en Intermedia A, Intermedia C y sub 14. Además, perdió la final de sub 18 y la de Reserva mientras que en Intermedia B los dos equipos que presentó disputaron la Copa de Oro.

Jorge Pérez y Eduardo Oliveira trabajan en la dirección técnica de las formativas junto a Martín Valdez como preparador físico. Ellos también componen el cuerpo técnico de Primera junto a Pereiro. Además, Magdalena Fernández Ladra dirige a la sub 18 y Paz Invernizzi a la Intermedia B. Ambas son jugadoras de Primera y Fernández Ladra es argentina integrante de la selección principal, Las Leonas.

En 2015, cuando Old Girls le ganó en shoot-out a Polo y se quedó con el título, Justina Arregui se sacó una foto con dos de las figuras del equipo, Milagros Algorta y Cecilia Casarotti. Hoy ya es una más del grupo.

Justina Arregui de verde con Mili Algorta y Ceci Casarotti en 2015

"Coronamos dos años geniales. Nuestro objetivo esta temporada fue ganar la Tabla Anual para tener un derecho a jugar una eventual segunda final. Una particularidad que tuvo este año, más allá de que se volvieron a jugar playoffs, fue que durante todo el año nos faltaron jugadoras importantes por citaciones a la selección, lesiones o viajes

Los festejos comenzaron en la noche del sábado y se extenderán en los próximos días.

Entre el 26 de enero y el 12 de febrero, el club volverá a hacer una gira por Europa, tal como lo hizo hace siete años. Viajarán por Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Alemania con un plantel de 45 jugadoras y tienen planificado jugar tres o cuatro partidos.

Esta fue la campaña de Old Girls:

Fase regular Rival Goles 13 de marzo Old Sampa 4-1 Cecilia Casarotti 2, Milagros Algorta, Magdalena Fernández Ladra 3 de abril Biguá 7-0 Milagros Algorta 5, Paula Pérez, Cecilia Casarotti 8 de mayo Carrasco Polo 2-0 Josefina Costa, Sophie Tatton 15 de mayo Náutico 2-1 Milagros Algorta, Sophie Tatton 22 de mayo Old Ivy 4-0 Felicia Molinaro 2, Cecilia Casarotti, Magdalena Fernández Ladra 29 de mayo Woodlands 4-2 Sol Martínez, Cecilia Casarotti, Elisa Civetta, Lucila Gomensoro 5 de junio Yacht 2-1 Justina Arregui, Lucila Gomensoro 12 de junio Old Christians 1-0 Candelaria Giménez 31 de julio Old Sampa 4-1 Sol Martínez 3, Cecilia Casarotti 14 de agosto Biguá 7-0 Milagros Algorta 3, Sol Martínez 2, Paula Pérez, Sophie Tatton 2 de octubre Old Ivy 6-0 Magdalena Fernández Ladra 3, Cecilia Casarotti 2, Elisa Civetta 11 de setiembre Náutico 2-0 Sophie Tatton 2 16 de octubre Woodlands 3-0 Sophie Tatton, Milagros Algorta, Magdalena Fernández Ladra 23 de octubre Yacht 7-2 Sol Martínez 2, Magdalena Fernández Ladra 2, Felicia Molinaro, Cecilia Casarotti, María Aishemberg 30 de octubre Old Christians 5-2 Lucila Gomensoro 2, Milagros Algorta 2, Felicia Molinaro 6 de noviembre Carrasco Polo 1-2 Lucila Gomensoro Final Tabla Anual 24 de noviembre Carrasco Polo 2-1 Milagros Algorta 2, Sophie Tatton Playoffs, semis 3 de diciembre Woodlands 4-0 Milagros Algorta, Cecilia Casarotti, Justina Arregui, Paula Pérez 4 de diciembre Woodlands 2-0 Cecilia Casarotti 2 Final 10 de diciembre Carrasco Polo 2-1 Sophie Tatton, Candelaria Giménez

Una de las goleadoras

Milagros Algorta terminó la temporada con 17 goles igual que Belén Barreiro de Old Ivy y Camila Piazza de Carrasco Polo.

Esta es la tabla de goleadoras que contempla los partidos contra los dos equipos de varones que juegan la temporada, Northfield y la selección mayor.