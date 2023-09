One Piece: el live action de uno de los animes más famosos llegó a Netflix

La espera terminó. Netflix estrenó el live action de One Piece, uno de los animes más longevos en la historia de la animación japonesa que se emite desde 1999 y está basado en el manga homónimo creado por Eiichiro Oda, quien supervisó la adaptación y cumplió el rol de productor ejecutivo.

One Piece es más que una historia sobre piratas: es un reflejo del mundo. A través de distintos elementos (poder, riqueza o racismo) que toma Oda para su obra construye una crítica social. El protagonista Monkey D. Luffy a lo largo de su viaje en el mar lucha por la libertad y cumplir con su sueño de convertirse en el Rey de los Piratas, después de Gol D. Roger.

Los nobles del Gobierno mundial son quienes detentan el poder mediante la fuerza representada a través de la marina y grupos secretos que ejercen la violencia en nombre de la justicia para frenar el avance de las nuevas generaciones durante la Gran Era Pirata que inició tras la ejecución de Roger, que justo antes de su muerte hizo mención de su tesoro: el One Piece.

¿Qué es el One Piece?

A 26 años de la primera publicación del manga en la revista Shonen Jump, nadie sabe qué es el One Piece. Su autor no lo develó, o quizá sí ya que es habitual de él dejar guiños a lo largo de su trabajo. La única pista certera es que el tesoro del último Rey de los Piratas se encuentra en Laugh Tale, la última isla del Grand Line, conocida como la Gran Ruta Marítima donde se desarrolla la mayor parte de la historia.

¿Cómo es el live action de One Piece?

La versión con actores reales tiene ocho capítulos que adaptan los primeros 53 episodios del anime y 100 del manga donde se cuenta la formación de la tripulación del Sombrero de Paja (Mugiwaras) a través de los arcos Romance Dawn, Pueblo Naranja, Pueblo Syrup, El Restaurante Baratie, Parque Arlong y el final del gran arco East Blue con la llegada a Loguetown, ciudad natal de Roger y donde lo ejecutaron.

La formación inicial de los Mugiwara comenzó con Luffy, el capitán; seguido de Roronoa Zoro, el espadachín; Nami, la navegante; Ussop, el francotirador; y Sanji; el cocinero. Más adelante se sumaron Tony Tony Chopper, el médico; Nico Robin, la arqueóloga; Franky, el carpintero; Brook, el músico; y Jimbe, el timonel.

El mundo de One Piece se enmarca dentro de las reglas clásicas del shonen, contenido apuntado -en primera instancia- a un público masculino joven, donde la acción no falta. Los personajes enfrentan aventuras y a medida que avanzan en su viaje hacia el preciado tesoro se encuentran con villanos y aliados cada vez más poderosos.

La fuerza de los personajes está muchas veces vinculado a las misteriosas frutas del diablo (akuma no mi) repartidas por todo el mundo. Al comerlas se les otorga poderes inimaginables, en el caso de Luffy comió una que convirtió su cuerpo en goma y puede estirarlo según la conveniencia, con el correr de los capítulos se develará que su "akuma no mi" no es lo que parece y además aprenderá a controlar otro poder conocido como haki, situación que acontece mucho después de lo que abarca el live action.

"El haki es una fuerza que poseen todas las criaturas del mundo: 'presencia', 'espíritu de lucha', 'intimidación'. Nada diferente de las cosas que los humanos pueden sentir naturalmente, pero la mayoría de los humanos no se dan cuenta de este poder o tal vez pasan su vida entera tratando de despertarlo sin lograrlo. 'El no darse por vencido', esa es la fuerza", explicación de Silvers Rayleigh, mano derecha del Rey de los Piratas.

El actor mexicano Iñaki Godoy protagoniza la serie

Sin embargo, el consumo de la fruta del diablo implica una desventaja para sus usuarios: no pueden nadar en el mar, al ingresar al agua sus cuerpos de vuelven pesados como una roca y pueden morir ahogados. Pero esto no detiene a los Sombreros de Paja, ni al resto de los personajes en el mundo de One Piece.

Para los ajenos a esta historia, hacerse a la mar implica ser un pirata (ya sea uniéndose a una tripulación o ser el capitán de una), actividad que es considerada un delito y la marina está detrás de ellos para capturarlos y enviarlos a la cárcel o la muerte.

Quienes representan una "amenaza" para el Gobierno Mundial no pueden ser ignorados y pesa sobre sus cabezas recompensas que atraen a más de un enemigo. Según el grado de conflicto o ataques que realizan crece hasta superar los 5 mil millones de berries, la unidad monetaria del mundo One Piece.

¿Dónde puedo ver One Piece?

El manga original de One Piece

El anime suma -hasta la fecha- 1073 episodios, todos ellos en la plataforma de streaming Crunchyroll.

Hasta el episodio 381 està en Netflix, donde está disponible con doblaje al español Latino, que también cuenta con algunos de los films del anime. En HBO Max y Amazon Prime también se pueden ver las películas de One Piece, que contabilizan un total de 15.

El manga fue editado por la empresa argentina Ivrea, y se encuentra en Uruguay en tiendas especializadas.

One Piece y la industria del anime en números

La historia de Oda es uno de los más vendidos en el mundo con casi 500 millones de copias, incluso rompió el récord de Dragon Ball de Akira Toriyama al superarlo por 150 millones.

Según medios especializado de Japón, el patrimonio de Oda ronda los US$ 250 millones y ocupa el primer lugar de los mangakas más ricos del país asiático. Le siguen Toriyama con US$ 80 millones; Gosho Aoyama de Detective Conan con US$ 75 millones; Rumiko Takahashi de Ranma ½, Inuyasha, Urusei Yatsura, entre otros, con US$ 65 millones; y Masashi Kishimoto de Naruto con US$ 50 millones.

Hoy Japón es la tercera economía mundial. En 2020 -con pandemia de por medio- el mercado de la animación japonesa a escala global alcanzó los US$ 24.23 mil millones y se prevé que para el 2027 la industria del manga y el anime genere US$ 43.73 mil millones de ingresos, según datos de la Association of Japanese Animation (AJA).