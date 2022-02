Operativo de Nacional para el clásico: habrá vasos de cartón para que tomen agua de los grifos

Nacional publicó en su sitio web el operativo de acceso de sus hinchas al estadio Campeón del Siglo el próximo domingo a la hora 17 para el clásico frente a Peñarol por la cuarta fecha del Apertura.

Los hinchas deben llegar antes del mediodía al viejo Aeropuerto de Carrasco, donde serán registrados por los policías a partir de la hora 12.30. El acceso a ese sitio se permitirá hasta las 14.30.

Allí habrá una capacidad de aproximadamente 450 vehículos, además contará con servicio de paramédicos y 15 baños químicos.

Último clásico jugado en la cancha de Peñarol

Los ómnibus con los hinchas hacia el Campeón del Siglo empezarán a salir a las 13:45 y la última saldrá a las 15:30.

Para que p uedan hidratarse todos los hinchas ubicados en la Tribuna Güelfi, el local dispondrá de vasos de cartón para quienes lo soliciten, de modo que puedan beber agua de los grifos, informó Nacional.

Elementos permitidos

Mochila y carteras grandes.

Banderas de un tamaño máximo de 2 metros por 1 metro. (Se permiten banderas de 2x1mts con asta flexible).

Radio con pilas chicas.

Termo y mate.

Paraguas sin punta.

Elementos prohibidos

Papel picado.

Serpentinas (rollos de papel).

Bengalas, humo o cualquier pirotecnia o elementos que impidan la visión de los espectadores.

Artículos sonoros que por su potencia molestan a los espectadores.

Botellas o recipientes descartables o de vidrio.

Artículos que tiendan a confundir o molestar al árbitro, jugadores (silbato, luz láser, etc.).

Las banderas no podrán contener ningún tipo de rostros, leyendas de carácter antideportivo (alusión a la violencia o muerte, referencia a hechos violentos, discriminación, consignas políticas de cualquier naturaleza, etc.). De ser así no se permitirá su ingreso y serán retenidas por la policía.

Además, no podrá medir más de 1,50 metros de alto instalados desde el piso, en orden de evitar que sea un obstáculo para la visión de los espectadores, que cinta la visual de las cámaras de seguridad o que bloqueen la salida de emergencia.

Los hinchas de Nacional vuelven al Campeón del Siglo

Al finalizar el encuentro la hinchada de Nacional será la primera en retirarse del Estadio de Peñarol, sin importar el resultado final del encuentro.

Venta de entradas

Las entradas para los tricolores se ponen a la venta este jueves 24 únicamente por Tickantel. El costo para la tribuna Güelfi es de $ 1.100, incluye entrada y traslado.

Camilo Dos Santos