"Opereta vergonzosa": Da Silveira apuntó contra quienes critican intervención de Villa Española

El ministro de Educación, Pablo da Silveira, defendió la intervención del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al club Villa Española y dijo que se trataban de una "opereta" que "es vergonzosa", en un hilo de Twitter publicó en la madrugada de este viernes.

"Presentar esto como un caso de persecución política es indefendible", criticó Da Silveira, que remarcó que "nada de esto tiene que ver con la política", y que "solo la ignorancia o la mala fe pueden explicar algunas reacciones".

La opereta que algunos están montando en torno a la intervención de Villa Española es vergonzosa. Aquí van los hechos (sigue). — Pablo da Silveira (@pdasilve) June 24, 2022

"En el caso de Villa Española se denunciaron numerosos apartamientos. Y el MEC encontró lo que efectivamente parecían irregularidades: elecciones que no se hacían, decisiones de asambleas que no se respetaban, ausencia de una Comisión Fiscal en funciones", detalló el ministro.

La cartera definió la intervención luego de investigar la denuncia de un grupo de socios, que marcó "apartamientos estatutarios por parte de las autoridades de la entidad", entre ellos la "realización de manifestaciones políticas".

Villa Española se ha manifestado en varias ocasiones por causas sociales y políticas, en especial por la causa de los detenidos desaparecidos en la última dictadura, para la que presentaron una camiseta especial con una foto de la marcha del silencio, y con manifestaciones en su estadio, el Obdulio Varela. Otros clubes tanto de Primera como de Segunda División han hecho lo mismo.

Además, los socios denunciaron manifestaciones en contra de la Ley de Urgente Consideración: "Si yo veo una foto del presidente del PIT-CNT y dice '¡qué bien Villa Española!' porque todos los jugadores del club, con la ropa de la institución, en las instalaciones del club están promocionando a firmar contra la LUC o si veo al referente del equipo (Santiago López) que en un partido televisado se levanta la camiseta y dice una inscripción 'No a la LUC', por más que estoy de acuerdo con todas esas intervenciones porque soy militante del Frente Amplio desde hace 30 años, no es por ahí", dijo a El Observador Edgardo Ramos Verde, expresidente de la institución en 2011 y 2012, y uno de los que firmó la denuncia.

Según Da Silveira, el estatuto de Villa Española marca en su artículo 5 que el club deberá tener una "absoluta prescindencia en materia política o religiosa". "Los denunciantes aportaron evidencia de que esto no se cumplía. Si ese artículo no estuviera en el estatuto, la discusión no existía", explicó el secretario de Estado.

El ministro resaltó que el MEC realizó el procedimiento habitual en estos casos, porque "recibió una denuncia, analizó sus fundamentos, dio vista, analizó la respuesta de la institución, entendió que no era satisfactoria", y allí decidió intervenir al equipo, enumeró.

Además, aclaró que la decisión aún no es "firme", porque Villa Española "puede recurrir y puede asumir compromisos que hagan que la intervención no se concrete".